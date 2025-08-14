Nodal anduvo con Ángela 5 días después de dejar a Cazzu, pero su esposa dice que fue meses antes | VIDEO

El cantante Christian Nodal ofreció una entrevista a Adela Micha para defenderse de las críticas que ha recibido desde el año pasado por haber dejado a Cazzu para andar con Ángela Aguilar.

El artista de regional mexicano dio las fechas exactas de cuando terminó con Cazzu para andar con Ángela Aguilar, esto con el fin de desmentir que él haya tenido una relación extramarital con la hija de Pepe Aguilar aún estando en pareja con la rapera argentina.

Sin embargo, su aclaración le salió contraproducente, pues el intérprete de “Botella tras botella”, afirmó que él terminó definitivamente con Cazzu el 8 de mayo, pero que días después empezó a salir con Ángela Aguilar el 14 de mayo y para el día 24 de mayo ya se estaba yendo de viaje con ella a Roma para ir a casarse en esa ciudad de Italia.

Las afirmaciones de Nodal, en lugar de aclarar la situación y defenderse lo que provocaron fueron más burlas y comentarios negativos de los usuarios de Internet, quienes se lanzaron contra él por haberse esperado solo 15 días para andar con Ángela y casarse.

Nodal se sincera con Adela Micha sobre su relación con Cazzu y Ángela Aguilar ı Foto: La Saga

Además, los usuarios también salieron a contradecirlo y a desmentirlo, pues él dice que nunca anduvo con la hija de Pepe Aguilar mientras estuvo con Julieta, nombre real de la rapera argentina, pero los cibernautas salieron a recordarle las declaraciones de Ángela Aguilar en un podcast donde ella confirmó que llevaban meses bien.

Esto fue lo que dijo Ángela Aguilar en el podcast

La cantante de “Qué Agonía” asistió a un podcast en inglés en el que iba a hablar de un reconocimiento que le dieron, pero en este programa le preguntaron sobre el escándalo del triángulo amoroso.

“Meses antes de que todos ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían”, fueron la palabras textuales de Ángela Aguilar a las preguntas de la presentadora, quien le señaló directamente que si todos los involucrados eran Cazzy y Nodal.

En esa entrevista fue cuando Ángela dijo que todos los involucrados sabían y que en esa historia a nadie se le rompió el corazón, que todos estaban en la misma página y que por eso todo estaba bien, además de que la gente no conocía ni el 5 por ciento de la historia completa.

Entonces, los usuarios señalan que si todo eso fue meses antes aseguran que posiblemente Nodal y Ángela ya estaban juntos desde antes que naciera Inti o estaba recién nacida.

Nodal dice que Cazzu le dio permiso de salir con Ángela: “Búscate a otra”

Por otra parte, Nodal quiso defenderse y aseguró que Cazzu le rompió el corazón cuando le dijo que ella no podía ser la mujer que él estaba buscando, pero que se consiguiera otra pareja sin que ella se enterara.

En ese sentido, los fans de Internet se lanzaron contra Nodal porque aseguran que fue cero empático con Cazzu pues cuando estaban ocurriendo esos problemas ella estaba en postparto, una etapa difícil para las mujeres que se convierten en madres, de acuerdo con los cibernautas.