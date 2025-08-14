Ángela Aguilar no existía en tiempo de Cazzu, dice Nodal, pero en redes reviven FOTOS que lo desmienten

El cantante Christian Nodal habló con Adela Micha de las polémicas en las que se ha visto envuelto por la supuesta infidelidad a Cazzu con Ángela Aguilar.

El intérprete de regional mexicano compartió detalles de su relación y volvió a defender a su esposa, la hija de Pepe Aguilar, afirmó que ella nunca fue la tercera en discordia, que ella nunca estuvo presente mientras él estaba en su relación con la rapera argentina.

Señaló que su historia de amor con la cantante de “Que agonía” empezó oficialmente el 14 de agosto cuando tuvieron su primera cita y no antes, dejó en claro que él primero terminó definitivamente su relación antes de iniciar otra.

Nodal aseguró que Ángela nunca intervino en su relación dijo que ella nunca existió mientras él estuvo en pareja.

En la historia con mi empareja nunca entró Ángela en el radar, nunca existió Christian Nodal



Las declaraciones de Nodal encendieron las redes sociales, pues los usuarios de Internet inmediatamente salieron a desmentirlo ya asegurar que había pruebas de que él mentía y de que realmente Ángela sí estuvo presente en su relación.

Reviven pruebas de que Ángela Aguilar sí estaba presente en relación de Nodal y Cazzu

De acuerdo con los usuarios, se revivió el video de la entrevista que le hicieron a Ángela Aguilar en la que le cuestionaron sobre el embarazo de Cazzu, a lo que la menor de Los Aguilar afirmó que estaba muy contenta y que iba a ser tía.

“Ya le escribí a la Cazzu en un comentario. Voy a ser tía”, dijo la cantante en una entrevista a medios previo a dar una tardeada en un palenque, esto fue en abril de 2023.

Posteriormente, los fans detectaron que en ese mismo año en mayo de 2023 Ángela asistió como invitada al concierto de Nodal en CDMX y hay una foto en la que se les puede ver a los tres juntos en escenario como en pruebas de sonido.

Cazzu se veía embarazada y ella aparece enfrente de Nodal y Ángela en esa imagen y presumiendo su pancita.

Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu en mayo de 2023 juntos en ensayo del Foro Sol ı Foto: X

Pero la prueba que más recabaron los usuarios fue que Ángela Aguilar publicó una foto en mayo 2024 con un collar que después se supo que era de Christian Nodal.

Por estas situaciones la gente están encendida mucho más y se están lanzando nuevamente contra la feliz pareja.