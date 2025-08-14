Christian Nodal estuvo con Ángela Aguilar cuando ella tenía 16 y él 22, ¿engañó a Belinda? | VIDEO

Christian Nodal estuvo con Ángela Aguilar cuando era menor de edad, ¿engañó con ella a Belinda?

La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales, pues el cantante reveló detalles que para muchos, confirman la teoría de que el cantante engañó a Cazzu con Ángela Aguilar.

Además de dar detalles de cómo terminó su relación con Cazzu, el cantautor también habló más a fondo sobre su historia con Ángela Aguilar, al aclarar cuál fue el momento en que ambos conectaron de manera emocional, aparentemente cuando él estaba saliendo con Belinda.

Ya vi la entrevista y resulta que el estúpido de Nodal no solo le fue infiel a Cazzu con Ángela, también le fue infiel a Belinda y basicamente le hizo grooming a Ángela, yo estoy de acuerdo en la funa a Ángela ¿Pero la de este cabron cuándo?pic.twitter.com/pHB3SZxa71 — 𝐑𝐨𝐧𝐢 ❤️‍🔥 (@ronimsun) August 14, 2025

¿Nodal estuvo con Ángela cuando salía con Belinda?

En redes sociales, se ha viralizado un clip extraído de la entrevista del cantante con Adela Micha, donde habla de cómo comenzó el romance entre él y su ahora esposa. “En pandemia nosotros tuvimos algo muy bonito, hermoso, conectamos”, aseguró.

Menciona que si bien en ese entonces hablaban por videollamada todo el tiempo, al final “no funcionó, pues él tenía miedo de no saber manejar las cosas como artistas al ser figuras tan mediáticas. “Yo tenía 22 años y ella tenía 16″, aseguró sobre ello.

Nodal acepta que tuvo una relación con Ángela durante la pandemia cuando ella tenía 16 y el 22 😳 eso bb no dejes que te humillen, tu puedes solo #nodal pic.twitter.com/GwdMPiXUx9 — Gaby 🌻♥️ (@angacusi) August 14, 2025

En otro momento de la entrevista, el cantante cuenta que el romance comenzó con Dime como quieres, su canción en conjunto: “Todo empezó cuando le mandé la canción a mi suegro para que la aprobara, ahí fue cuando inició el romance”.

“Ella me hubiera esperado, habríamos encontrado el modo pero yo ya no pude esperar más. Terminamos esa relación, no volvimos a hablar hasta el 14 de mayo del 2024. No nos hablábamos”, aseguró el intérprete de ‘Cazzualidades’.

Ante esto, los usuarios en redes sociales destacaron que en el momento en que se dio ese tema musical, el cantante formaba parte de La Voz México y había comenzado su romance con Belinda, por lo que aseguran que ahora expuso que también la traicionó a ella.

Algunos de los comentarios al respecto son:

“En la pandemia tuvo una relación ¿con Ángela? Pero andaba con Belinda y aparte Ángela era MENOR DE EDAD".

“Cada que intenta justificar su relación con Ángela, siempre se torna más turbio”.

“Ángela, por siempre el cuerno”.

“Con Belinda anduvo en agosto y con Ángela tuvo relación a distancia por febrero”.

“Y así tiene el descaro de decir que nunca antes compartió con Angela fuera de lo profesional, pero él mismo se contradice”.

Christian Nodal admitió que le gustaba Ángela Aguilar cuando la conoció

La pareja se conoció en el show Jaripeo sin fronteras, donde Christian Nodal fue invitado por Pepe Aguilar, quien supuestamente tenía reglas estrictas que evitaban el contacto entre el joven y su hija de entonces 13 años, cuando él ya era mayor de edad.

A pesar de todo, el artista asegura que desde ese momento la cantante le parecía bastante atractiva, además de talentosa, pero prefirió esconder su atracción en admiración por la famosa, que en ese momento estuvo completamente ajena a polémicas y especulaciones.

Si bien Christian Nodal niega que hubiera contacto con Ángela Aguilar durante su relación con Cazzu, el público recuerda comentarios de la estadounidense sobre el embarazo de la rapera y su emoción por “ser tía” o la oportunidad de “ser su madrina”.

Algunos incluso mencionan que más allá de la ‘historia de amor’ que han querido plasmar, hay en realidad algo muy turbio, pues aseguran que Nodal se habría mantenido presente en la vida de Ángela, esperando a que creciera para poder estar con ella, algo que muchos llaman ‘grooming’.