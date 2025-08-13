Christian Nodal revela que se casó con Ángela Aguilar en Roma, a días de terminar con Cazzu | VIDEO

Christian Nodal reveló fechas de su ruptura con Cazzu y su reencuentro con Ángela Aguilar. El cantante reveló la información en una reciente entrevista a Adela Micha en la que buscaba aclarar lo que sucedió en su vida amorosa desde 2024.

En ese sentido, Christian Nodal admitió que se separó de Cazzu el 8 de mayo y fue el día 13 del mismo mes que comenzó su relación con Ángela Aguilar, siendo su primer beso el 14 de mayo. Sin embargo, la declaración más contundente fue la referente a la boda.

Boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar ı Foto: IG: @nodal

Nodal revela que se casó con Ángela en mayo del 2024

A pesar de que los cantantes sorprendieron al público con una boda a finales de julio en México, resulta que la pareja ya había contraído nupcias mucho antes. En ese sentido, el cantante admitió que se decidió casar el 29 de mayo del 2024.

“Me casé con Ángela en Roma en 29 de mayo, yo veía la tormenta que se estaba viniendo”, aseguró. De este modo, se confirmó la teoría de que los famosos se casaron durante su viaje en Roma, como se había especulado en el pasado con la aparición de ambos en una tienda de novias y la artista siendo maquillada por un especialista en bodas.

“Ella y yo nunca habíamos convivido en un contexto que no fuera profesional”, aseguró el famoso, quien sin embargo dejó ver que en pandemia fue que tuvieron su primer intento juntos en el amor, con su canción ‘Dime Como Quieres’.

A pesar del poco tiempo de relación, asegura Nodal que fue por su impulsividad que decidió casarse con la famosa en pocos días, pues cuando viajaron juntos a Roma, se dio cuenta de que “era ella” la mujer con la que quería compartir su vida.

Christian nodal y cazzu terminan en mayo el 8 para ser exactos, el se fue a Roma para la entrevista y luego salía con ella, pero eso no concuerda con lo que ángela Aguilar dicen en la entrevista donde dice que meses antes cazzu ya sabia.🤡pic.twitter.com/dmTBSFnTrE pic.twitter.com/JhOB3zrpjN — Girl 200 (@mistergirl40) August 14, 2025

Es así que son solo 21 días de diferencia entre su ruptura con Cazzu fue que se casó con su nueva novia, sin decirle a los papás de ella. “Cuando nos casamos en Roma, yo no le avisé al suegro”, admitió, al asegurar que cierta revista tenía varias fotos de su boda espiritual, motivo por el que fueron ‘extorsionados’ para realizar la entrevista en Hola!

En ese sentido, asegura: “Estuvo super triste. Por eso el 11 de junio yo la saqué (al Auditorio Nacional en la entrevista), eso no me lo iba a quitar una revista, esto es nuestro”, mencionó el cantante.

Algunos de los comentarios por lo dicho por Christian Nodal sobre su matrimonio con Ángela Aguilar y ruptura con Cazzu son: