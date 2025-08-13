‘Búscate a otra nada más que no me entere’: Nodal dice que Cazzu le dio permiso de andar con otra

Christian Nodal volvió a hablar de su vida amorosa y de relación con Cazzu y su polémica por supuestamente engañarla con Ángela Aguilar y dio fuertes declaraciones que se podrán ver en la entrevista que el cantante le dio a Adela Micha.

Este miércoles salió desde temprano el adelanto de todo lo que el intérprete de “Botella tras botella” le dijo a la periodista Adela Micha, quien le preguntó sobre todos sus amoríos y por supuesto del rompimiento de Cazzu y de su actual relación con Ángela Aguilar.

Nodal dice que Cazzu le dijo que anduviera con otra mujer

En el breve avance, Christian Nodal habló de la entrevista que Ángela Aguilar dio en Estados Unidos y dijo que Nodal, Cazzu y ella estaban en el entendido de que nadie sufrió, tal como lo dijo la hija de Pepe Aguilar en ese podcast.

El cantante de regional mexicano afirmó que él y Cazzu ya tenían problemas tiempo atrás y que ella misma fue la que le dijo que no podía ser la mujer que él quería que fuera y que hasta le dio permiso de tener otra mujer.

“Sale como una reacción a una entrevista de mi esposa y ella dice: ‘Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón’ y yo también estaba en ese entendido”, mencionó Nodal.

“Para serte bien sincero ya habíamos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a mi hija, Ángela no existía en toda mi relación. En rupturas previas era como de: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tu necesitas’ y a mi me rompió el corazón cuando me dijo eso. ‘Búscate a alguien más nada más que yo no me entere’. Y no pasaba más de dos días o un día y todo se arreglaba”, contó Christian Nodal a Adela Micha.

Al final del avance, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” le ofreció disculpas a Cazzu, pues asegura que se mega enamoró, aunque no se sabe bien el contexto posiblemente se refiera a Ángela Aguilar, pues también señaló que cuando se reencontró con la menor de Los Aguilar se dio cuenta de que era mucho más madura que antes y que además para él, ella es el amor de su vida y quiere pasar el resto de su vida a su lado.

Entre otros temas que tocó Nodal fueron lo de que Ángela dijo que “era fan de su relación”, así como de que es tachado de mujeriego y también habló de la persona que le rompió el corazón, su primer amor.

¿Cuándo sale la entrevista de Nodal con Adela Micha?

La entrevista de Christian Nodal se estrena este miércoles 13 de agosto a las 8:00 pm y se podrá ver a través del canal de YouTube de La Saga de Adela Micha.