Cazzu: Soy reguetonera y después soy feminista

La cantante y compositora argentina Cazzu es contundente al decir: “Primero soy reguetonera y después soy feminista”, porque en su historia de vida primero llegó esa música que escuchaba desde su adolescencia y luego el feminismo, porque ser mujer dentro de este movimiento se convirtió en una lucha, en vivir las desigualdades que había y cuestionarse si en verdad este movimiento era misógino y machista.

Dichos aspectos los aborda en su libro Perreo. Una revolución (Reservoir Books, 2025). “Soy feminista, porque me di cuenta que ser reguetonera o trapera no entraba en los cánones permitidos. Fui entendiendo de a poco a todas las ramas del feminismo”, dijo ayer en conferencia de prensa Cazzu (Julieta), al presentar este libro en la Ciudad de México.

En Perreo. Una revolución introduce a los orígenes del reguetón y el trap, analiza varias de las letras de las canciones que son símbolos del género, cuestiona declaraciones misóginas de intérpretes como Vico C, pero también va tejiendo cómo han sido sus vivencias en la industria, desde confrontar a varones que buscaban minimizarla cuando ella estaba en la tarima, sus batallas para ser reconocida a la par de sus colegas hombres y hasta llegar a la actualidad con ella convertida en una estrella, junto a artistas como Tokischa, quien con su música explícita ha roto también los cánones establecidos durante años.

“Particularmente, Tokischa me ayudó a darle una perspectiva a un capítulo que habla de vender sexo en el arte siendo mujer, la tengo como colaboradora. A través de una llamada telefónica le dije: ‘Quiero que me expliques vos desde primera persona cómo es tu experiencia’”, compartió Cazzu durante la charla.

La intérprete destacó que en el libro no sólo está su voz, sino la de otras mujeres, desde estudiosas del feminismo hasta Yvy Queen, quien a inicios del 2002 ya hablaba de los límites del perreo y de la libertad de las mujeres para bailar como les plazca y que ese gozo no signifique que un hombre asuma que tendrán sexo.

“Siento que el perreo genera placer cuando lo bailamos. Entonces, es una palabra linda para pensar en el perreo y para después pensarla políticamente puesta en el cuerpo de una”, expresó.

Sobre la industria en la actualidad destacó los aportes de las mujeres y cómo todavía algunos hombres prefieren hacer colaboraciones entre ellos.

“Todas tenemos las mismas problemáticas, pero las encaramos de maneras diferentes y cada una hace su camino con las herramientas que tiene. Pero artistas como Tokischa, Nathy Peluso y Karol G… han hecho aportes muy importantes.

Algunas más desde un lugar mucho más político, otras desde uno mucho más incómodo y otras más desde el éxito rotundo, como de no hacerle caso al no.

Me enorgullece saber que tengo colegas como ellas”, comentó, y reconoció que en su caso: “De todas las mierdas que me pasaron, escribí este libro y varias canciones”. Tras escribir Perreo. Una revolución también vinieron nuevas preguntas que sigue tratando de responder: “Después me cuestioné más, porque todavía no había sido mamá, no había experimentado muchas de otras aristas donde se podía ver reflejada la misoginia”, dijo la intérprete de “Me levanté”.

UNA JULIETA MÁS VALIENTE. Cazzu sin mencionar la separación con Christian Nodal, padre de su hija Inti, también compartió que a partir de las últimas vivencias que pasó, se hizo mucho más fuerte. .

“No tenés idea de la cantidad de veces que estoy en mi casa que digo ésta es la última nota y lo último que digo, porqueya dije todo lo que tenía para decir. Y porque yo también quiero ser misteriosa”.

PERREO. UNA REVOLUCIÓN

AUTORA: Cazzu

EDITORIAL: Reservoir Books

AÑO: 2025