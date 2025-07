Aseguran que Christian Nodal habría engañado a compositor para que le diera su canción ‘Amé’ | VIDEO

Christian Nodal se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Ahora porque ha sido mencionado en repetidas ocasiones por personas que aseguran que habría faltado a su palabra a un joven compositor que está detrás de su canción “Amé”.

Compositor acusa a artista de engañarlo por una canción

En la red social de TikTok, hay un video publicado por el músico Gera Demara, quien estaría detrás de la composición de “Amé”, una de las recientes canciones de Christian Nodal. El joven acusa a un artista (sin dar nombres) de haberlo engañado con una colaboración.

“Yo cuando un artista grande me promete grabar un dueto a cambio de una canción mía, saca mi canción y se hace pndjo con el dueto jaja” escribió el compositor en el video, donde aparece con un filtro de maquillaje de payaso mientras suena “Boulevard of Broken Dreams”.

De este modo, el joven habría filtrado cuál habría sido el acuerdo con esta celebridad para que mientras uno obtenía el tema, el otro recibiera más atención a través de una colaboración.

A pesar del paso del tiempo, dicha unión musical no se ha dado, por lo que el joven decidió lanzar la indirecta, con la que expone lo que le sucedió, aunque mantiene la discreción al respecto.

¿Es Christian Nodal?

Si bien Gera no dio nombres, en la descripción escribió “No da la cara jajaja” que podría ser una manera indirecta de escribir el nombre de Nodal. A pesar de la ambigüedad, el público fue quien comenzó a atar cabos.

Y es que es este joven artista quien al parecer, se encuentra detrás de la composición de ‘Amé’, una de las recientes canciones de Christian Nodal. Esto se sabe porque además que el tema está registrado a su nombre, él llegó a cantarlo antes que el esposo de Ángela Aguilar.

Ante ello, el público no ha tardado en criticar al cantante de regional mexicano por supuestamente no haber cumplido con su palabra, aunque cabe mencionar que no está confirmado que se trate de él. Te dejamos algunos de los comentarios: