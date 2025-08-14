Cazzu reacciona con tremendo mensaje a las declaraciones de Nodal | FOTO

La cantante Cazzu publicó un mensaje en redes sociales y los fans aseguran que es una respuesta contundente a la entrevista que Christian Nodal ofreció a Adela Micha, en la que se lanzó contra la artista argentina y la exhibió por haberle “roto el corazón”.

La entrevista de Nodal salió el miércoles 13 de agosto en el canal de YouTube de La Saga de Adela Micha, el cantante habló de todo y dio santo y seña de las fechas para que cuadraran y de una vez por todas terminar con los rumores de infidelidad de parte suya de Ángela Aguilar, sin embargo, todo le salió al revés y solo consiguió atraer más hate para él y para su esposa.

¿Qué dijo Nodal de Cazzu en la entrevista con Adela Micha?

El intérprete de regional mexicano dijo que Cazzu y él tenían una relación que estaba destinada a acabar, pues estaban muy mal meses antes de que se separan definitivamente.

Señaló que la cantante de “Con otra” le dijo que ella no sería la mujer que él quería, que entonces debería de buscarse a otra persona. Cabe destacar que en ese momento Cazzu acababa de ser madre, había parido tres meses antes, por lo que los usuarios y periodistas de espectáculos indicaron que él no fue emético en el postparto, pues no podía ser lo mismo que antes si acababa de nacer su hija Inti.

Christian Nodal habla de su ruptura con Cazzu, dice que terminaron antes de Ángela Aguilar ı Foto: Especial / Edición La Razón

Además, Nodal dijo que salía a hablar por las declaraciones que Cazzu dio en el podcast en el que ella mencionó que rompía el silencio porque Ángela Aguilar había puesto en duda su integridad como mujer al indicar en una entrevista que la ex del cantante, el propio mexicano y ella tenían un acuerdo en el que se sabía que Nodal y Ángela tenían una relación y que la cantante argentina sabía todos los detalles de esa relación.

El intérprete de “Botella tras botella” dijo que ellos nunca hablaron de los sentimientos de la madre de su hijo, aseguró que él la apoyó en su carrera y ni siquiera recibió el crédito por producir sus canciones.

Asimismo, mencionó que él y su ex ya no tienen contacto directo para resolver sus problemas legales, que todo lo ven los abogados, excepto el tema que está relacionado a su hija, eso sí lo tratan directo ellos dos.

Así reaccionó Cazzu a la entrevista de Nodal

En sus historias de Instagram, Cazzu publicó una imagen con un fragmento de una canción poderosa, el pedazo que ella compartió, según los fans, es pegador para Nodal, pero lo más pegador es la letra completa de esa canción.

Se trata del tema “Engreído” de Cazzu y Elena Rose, en la imagen se lee: El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor”.