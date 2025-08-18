Pepe y Ángela Aguilar dividen opiniones al hablar de los migrantes en EU: ‘Hagamos las cosas legalmente’ | VIDEO

Ángela Aguilar y su papá, Pepe Aguilar se encuentran en el ojo del huracán. Ahora por sus comentarios en torno a los inmigrantes latinos, pues durante su última presentación en el Hollywood Bowl, la familia habló de la importancia de apegarse a la ley y se pronunciaron orgullosos de haber nacido en Estados Unidos y ser también de nacionalidad mexicana.

Tunden a Los Aguilar por comentarios sobre los migrantes en EU

Fue durante su concierto que tanto Pepe Aguilar como Ángela decidieron tomarse un momento para hablar sobre los migrantes en Estados Unidos en medio de la crisis que enfrentas familias enteras de latinos que son separados y maltratados por el gobierno americano día tras día, una crisis que ha generado preocupación en toda América Latina.

“Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pin*** pretexto, para que seamos parte realmente de este maravilloso país que se forjó a base de leyes y seguirá siendo fuerte por eso”, dijo sobre el territorio estadounidense.

Por su parte, Ángela aseguró que quiere representar a los mexicoamericanos. “Yo sí quiero decir que lo que le está pasando a nuestra gente no está bien, no estoy de acuerdo, no lo voy a soportar”, sentenció la esposa de Christian Nodal.

Sin embargo, el momento que sorprendió a los Internautas fue cuando señaló: “Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano LEGAL”, enfatizó al respecto.

“Solo el pueblo salva al pueblo. Tenemos que salir a las calles a exigir nuestros derechos porque no se vale que las familias están siendo separadas”, indicó, al señalar lo que ocurre con los migrantes como “anticonstitucional”.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones negativas en el público. En esta ocasión, la audiencia aseguró que la visión de los Aguilar no solo es privilegiada, al suponer que todos los latinos pueden legalizarse en Estados Unidos, sino que está desapegada de la realidad.

Algunos de los comentarios son: