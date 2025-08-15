Ángela Aguilar llora por ser criticada sobre su vida personal como mujer y desata críticas | VIDEO

Ángela Aguilar compartió reflexiones sobre su trayectoria y su actual papel en la industria musical en una reciente emisión de Apple Music, donde destacó los desafíos que enfrenta y desató críticas por sus declaraciones sobre el feminismo.

La nueva aparición de Ángela Aguilar surge poco después del lanzamiento de la reciente entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, donde el cantante trató de limpiar su imagen y la de su esposa frente a las críticas por supuestamente haber engañado a Cazzu cuando ella recién había dado a luz.

avisenle a nodal que aca le encontramos la entrevista de angela hablando de los sentimientos de cazzu que tanto pidió pic.twitter.com/KKDzIXtuoU — Belü | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@whoisbeluu) August 15, 2025

Ángela Aguilar habla de ser mujer en la música

En su programa de radio de una hora, la cantante se tomó un momento para “honrar a las mujeres del pasado y de ahora, que inspiren a las del futuro que se vean como legado y no como competencia”, al mencionar la importancia de la equidad en los espacios de trabajo y así abrir espacio para las nuevas.

“Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”, declaró. “Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”, lamentó mientras se quebraba.

En ese sentido, la famosa aseguró que ella “elije no formar parte de eso”, pues mencionó: “Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”, indicó. Para todas esas mujeres que están trabajando y luchando, sólo quiero decirles que estoy orgullosa de ustedes, las apoyo, y tienen a alguien de su lado”, agregó.

A las artistas de regional mexicano que comienzan les dijo: “Me siento orgullosa de ustedes, de esta nueva generación de mujeres fuertes que quieren ser alguien en esta industria que muchas veces te trata como si no valieras nada”.

El momento generó todo tipo de reacciones en redes sociales, sobre todo por quiénes la criticaron al señalar que Ángela Aguilar nació en la dinastía Aguilar, lo que le facilitó recursos, espacios y audiencia que otras artistas ganan con el tiempo.

Asimismo, recordaron los señalamientos que ha recibido por supuestamente frenar la carrera de otras artistas jóvenes de regional mexicano, por quiénes recuerdan las historias de cantantes que confesaron que fueron ‘congeladas’ por la familia Aguilar para no ser competencia para Ángela.

Algunos de los comentarios son: