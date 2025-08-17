La dinastía Aguilar se presentó el pasado 15 y 16 de agosto en el famoso Hollywood Bowl, donde presentaron el show “Los Aguilar con Orquesta”, al que se unió Christian Nodal, cantante y esposo de Ángela Aguilar, en la recta final. No obstante, hace unos días se dio a conocer en redes sociales que los boletos para el show tenían bajas ventas, por lo que la familia encabezada por Pepe Aguilar lanzó una tentadora oferta: Boletos de $1 dólar.

Sin embargo, pese al bajísimo precio de las entradas para el concierto de música regional mexicana, algunos asistentes afirmaron en redes como X y TikTok que había lugares vacíos.

Los Aguilar interpretaron temas de todos los géneros, desde corridos hasta rancheras. Incluso Ángela Aguilar interpretó temas con los que recordó a su abuela Flor Silvestre, como “Cielo rojo”, “Malagueña” y “La basurita”, entre otras. Pepe Aguilar interpretó sus mayores éxitos, como “Por una mujer bonita” y “Este terco corazón”.

Concierto de Los Aguilar y Nodal tuvo lugares vacíos, pese a boletos de 1 dólar

Desde la semana pasada, en redes sociales como X, antes Twitter, usuarios confirmaron que los boletos para “Los Aguilar con Orquesta”, que se realizó en Los Ángeles, costaban solamente $1 dólar.

“Cómo andarán los Aguilar que andan regalando boletos para su concierto de mañana… era ese ridículo o el otro ridículo de cancelar porque el público NO LOS QUIERE“, escribió una usuaria junto a una grabación de pantalla del sitio oficial del Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Cómo andarán los Aguilar que andan regalando boletos para su concierto de mañana… era ese ridiculo o el otro ridiculo de cancelar porque el público NO LOS QUIERE.



Las Angelas en lugar de ande viendo a Cazzu pónganse a hacer promoción de sus boletos a dolor perdón a 1 dólar. pic.twitter.com/YkNhdMeugH — GUADALUPE CONTRERAS (@GUADALUPE_CONTR) August 14, 2025

Y es que las controversias no han dejado en paz a la familia Aguilar desde hace un año, cuando Ángela, la hija menor de Pepe Aguilar, contrajo matrimonio con el cantante sonorense Christian Nodal. La ceremonia se realizó en medio de la polémica, pues todo apuntaría a que el cantante de “No te contaron mal” engañó a la rapera argentina y madre de su hija, Cazzu, con Ángela Aguilar.

Sumado a esto, hace unos días se publicó una entrevista de Nodal con Adela Micha en la que este habla de detalles de la ruptura con Cazzu y de su papel como padre, lo que generó aún más especulaciones sobre una infidelidad. Debido a ello, la trayectoria artística de Ángela, Pepe y Christian Nodal se ha visto manchada, pues en redes sociales cada vez aumenta más el disgusto por Los Aguilar.

La desaprobación del público fue confirmada en el Hollywood Bowl, pues algunos usuarios comentaron en redes que el concierto de Los Aguilar tenía algunos lugares vacíos, pese a ofrecer boletos de 1 dólar.