Aseguran que Ángela Aguilar está furiosa por la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha | VIDEO

Muchos se ha especulado sobre cuándo sale la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, donde se dice que el cantante contaría su verdad y pondría fin a todas las especulaciones en torno a si fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar y otros detalles de su vida privada.

Fue a mediados de julio que Adela Micha reveló que había realizado su entrevista con Christian Nodal. Aseguran que para ello, la periodista viajó a la residencia del famoso, donde él le contó todo sobre su relación con Ángela Aguilar a detalle.

Y es que ha habido mucha especulación en torno a la historia de los cantantes de regional mexicano, donde incluso hay quienes aseguran que los famosos han tenido una relación desde hace muchos años cuando él estaba con Belinda y luego con Cazzu.

¿Ángela Aguilar no quiere que salga la entrevista de Nodal?

De acuerdo con información de la periodista Inés Moreno, el intérprete de ‘Cazzualidades’ enfrenta un problema con su relación ahora que se llevó a cabo la entrevista donde él se sinceró y dijo muchas cosas que el público no conoce del todo.

“Me cuenta una fuente allegada a la producción que él contó un poco su versión, pero habló muy bien de Cazzu, demasiado bien. Hubo cosas que reveló que no dejaban muy bien parada a Ángela, cosas que se le salieron”, aseguró.

En ese sentido, menciona que el haber hablado a favor de la mamá de su hija, sin dejar tan bien parada a Ángela Aguilar habría hecho que la familia de su esposa y ella misma ahora estén buscando la manera de que dicha entrevista no vea la luz.

“Ángela Aguilar le exigió ver toda la entrevista antes de que saliera a la luz, sin cortes, sin nada y de dio cuenta de que no era lo que esperaba Christian”, contó. “Parece ser que lo que están negociando no es cortar ciertas partes. Su mujer le exigió a Nodal que hicieran otra entrevista y delante de ella y de su papá borraran la anterior”, agregó.

Ante ello, Moreno asegura que Adela “no sabe que hacer”, pues si bien tiene el material, también es complicado el publicarla sin su consentimiento porque esto podría “cerrarle las puertas con la familia”.

“Hay problemas en el paraíso, ¿por qué creen que este muchacho se pudo tremenda guarapeta (en Lagos de Moreno) y no se arrepiente de que lo hayamos visto hasta atrás? Estaba solo, libre, diciendo cosas de borracho, sin la mujercita que lo esté atando y sin saber qué hacer con la entrevista porque ceder es quitarse personalidad", explicó la comunicadora.