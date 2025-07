Aseguran que Ángela Aguilar no ha llenado sus conciertos en EU a pesar de sus bajos costos | VIDEO

Ángela Aguilar anunció hace poco su gira musical por Estados Unidos llamada Libre Corazón, donde asegura que donará un dólar por cada boleto que se venda, algo que muchos han catalogado como parte de su estrategia para tratar de limpiar su imagen.

Y es que Ángela Aguilar se ha convertido en una de las personalidades menos queridas por el público hispanohablante desde que se filtró que su relación con Christian Nodal habría iniciado a raíz de una infidelidad de El Forajido a Cazzu.

Desde entonces, la hija de Pepe Aguilar ha vivido fuertes críticas del público, alimentadas también por las declaraciones que ella misma ha emitido en los últimos meses, que para muchos resultan desafortunadas.

¿Ángela Aguilar no vende boletos en Estados Unidos?

Después de que la famosa diera a conocer su gira que recorre varios estados del territorio estadounidense, en redes sociales comenzó la especulaciones, por quienes señalaron que la mujer no eligió a México por las críticas que ha recibido.

Además, recientemente la joven compartió un enlace en su perfil de Instagram para que la audiencia tenga acceso rápido a la compra de tickets en sus fechas.

Ante esto, Internautas han mencionado que la joven a pesar de tener precios bajos para sus conciertos, no ha tenido la venta que se esperaría. En ese sentido, se reveló que los precios van de los 65 a los 90 dólares, es decir, de los mil 200 a los mil 680 pesos mexicanos.

Una usuaria de la plataforma de TikTok comentó al respecto después de compartir una lista de los recintos y los boletos que quedan en cada uno de ellos, señalando de este modo que no hay una gran demanda por ellos a pesar de que son recintos pequeños.

“Los lugares son pequeños y ni así se están llenando, estamos hablando de teatros de menos de 4 mil personas y eso quiere decir que no hay fiebre por verla, no hay demanda real. Si fuera tan querida como dicen, ya se hubiera agotado algunas de las fechas... a pesar de que los boletos están dentro de los 65 y 90 dólares y eso es lo que cobran los artistas nuevos que van empezando o que no están en su mejor momento”, comentó.

La gira de Ángela Aguilar incluye 17 fechas entre octubre y diciembre en Estados Unidos y abarcan los siguientes estados:

24 de octubre – Newark, NJ - Ritz Theatre

26 de octubre – Reading, PA - Santander Performing Art Center

1 de noviembre – Indianapolis, IN - Murat Theatre at Old National Centre

2 de noviembre – Chicago, IL - The Auditorium

6 de noviembre – Dallas, TX - The Pavilion at Toyota Music Factory

7 de noviembre – San Antonio, TX - Majestic Theatre

8 de noviembre – Houston, TX - 713 Music Hall

9 de noviembre – Oklahoma - The Criterion

14 de noviembre – Raleigh, NC - Martin Marietta Center for the Performing Arts

15 de noviembre – Atlanta, GA - Atlanta Coliseum

16 de noviembre – Charlotte, NC - Ovens Auditorium

20 de noviembre – Tucson, AZ - The Linda Ronstadt Music Hall

21 de noviembre – El Paso, TX - Plaza Theatre

23 de noviembre – Denver, CO - Paramount Theatre

6 de diciembre – San Jose, CA - San Jose Civic

12 de diciembre – San Diego, CA - The Magnolia

13 de diciembre – Las Vegas, NV - Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort

La venta de boletos comenzó en preventa el 11 de julio y si bien queda tiempo para que la esposa de Nodal llene los recintos, muchos se cuestionan si será posible.