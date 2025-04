Cazzu habla de Ángela Aguilar y revela si es cierto que no quiere que se acerque a su hija con Nodal | VIDEO

Cazzu no ha dado muchas declaraciones más que para defenderse desde que terminó su relación con Christian Nodal. Sin embargo, un medio tuvo la oportunidad de acercarse a la cantante y no dudó en cuestionarla sobre algunos aspectos y rumores que circulan en redes sociales, de su opinión sobre Ángela Aguilar, hasta si es cierto que tiene un pleito legal con su ex por su hija en común.

Cazzu habla de su hija, Nodal y Ángela Aguilar

En entrevista con el medio argentino #LAM, Cazzu abordó varios rumores y situaciones. Por un lado, respondió a si es cierto que busca prohibir que Ángela Aguilar se le acerque a su hija con Christian Nodal.

“Nunca hubo ese tipo de conversación (Con Nodal) tenemos una relación formal como tiene que ser, por el bien de nuestra hija“, señaló. Además, indicó que ahora se encuentra en un buen momento, enfocada en su música y bastante contenta.

A su vez, mencionó que solo habla con Nodal por cosas de su hija. Se negó a revelar si el hombre ha visto a su hija en los últimos meses, al asegurar que “son cosas que se mantienen en los privado porque están bien”.

Sobre Ángela, expresó: “Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella. No tengo ningún sentimiento negativo hacia nada de ellos y si son felices, me encanta”, expresó.

¿‘Con Otra’ es para Ángela Aguilar?

“La música siempre está inspirada en algo, pero siempre es una fantasía”, respondió de manera enigmática a si su canción ‘Con Otra’ iba con dedicatoria a la nueva pareja de Nodal.

Ante la insistencia de su la canción era para Ángela Aguilar, particularmente por la parte de ‘Te va a engañar’, Cazzu reafirmó “hay que saber de dónde crear”, indicando de nuevo que la canción no es para la esposa de Christian Nodal.