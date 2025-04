¿Ángela Aguilar lanza canción contra Cazzu y Belinda? ‘No soy la villana’ | VIDEO

Ángela Aguilar sigue envuelta en polémica, ahora por una reciente canción que se ha viralizado y el público asegura, se trata del próximo estreno de la cantante de regional mexicano, en la que defendería su relación con Christian Nodal.

En el tema que el público ha llamado ‘No soy la villana’, podemos escuchar como supuestamente, Ángela Aguilar habla de como ella le habría dado paz a Nodal y que no se lo robó a Cazzu. Además, dice el nombre de la argentina y de Belinda de manera discreta, lo que ha desatado el escándalo.

Guiños como la frase "Ve linda (Belinda), dile que fue casualidad (Cazzu)“, han desatado los comentarios de usuarios en redes sociales que se cuestionan si la famosa se atrevería a lanzar una indirecta tan obvia.

¿Es real?

No, no es real la canción que se ha viralizado que supuestamente pertenece a Ángela Aguilar y en la que lanzaría indirectas a las antiguas parejas de Christian Nodal para defender su relación con el cantante de regional mexicano.

A pesar de ello, algunos usuarios en redes sociales sí cree que la canción sea real, por lo que no tardaron en surgir los comentarios sobre el audio que ya es viral, aunque otros aseguran que es muy obvio el uso de Inteligencia Artificial.

Algunos de los comentarios son:

“Nadie destruye la carrera de Ángela Aguilar, ella sólita puede“.

“No dejes q te humillen, tu solita puedes“.

"No hay que dejar la puerta abierta porque ahí anda Angela Aguilar“.

"Cómo alimentan el ego de ese wey nadaqueveriento“.

"No se arrastró más porque no había más piso“.

“Espero que sea IA”.

“La gente no detecta que es Inteligencia Artificial".

La letra de la canción creada con IA

Lo vi sentado con la mirada perdida, el alma vacía

Ella a su lado, pero tan lejana y yo entendí que su amor no bastaba

No dije nada, sólo te escuché, contaste historias que ni ella sabía

En cada sorbo fuiste a entender que el corazón se ahoga

Y aunque digan que te lo que te lo robé

Tú sabes bien quién dejó la puerta abierta

Yo no obligué a su piel a querer

Pero era un cuerpo con el alma incompleta

Ve linda, dile que fue casualidad

Que el destino no pregunta su lugar

No me culpes yo no fui la tempestad

Yo fui la paz que ya no pudo hallar

No promesas, no hubo traición

Solo verdades querían callarlas

Si el amor pesa más que el error

Entonces dime quien carga la balanza