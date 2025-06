Influencer asegura que Ángela Aguilar copia su estilo: ‘Me utiliza como su inspiración’ |VIDEO

Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar. Ahora, tras su brutal indirecta contra las personas que hablan mal de ella, la influencer Silvana la Marciana asegura que la cantante de regional mexicano está copiando su estilo desde inicios de año.

¿Ángela Aguilar le copia el estilo a una influencer?

Silvana asegura que es desde hace varios meses que sus amigos y familia cercana tienen la teoría de que Ángela Aguilar copia su estilo, desde que la cantante de regional mexicano apareció de manera pública con el cabello largo.

“Ángelita, la pinc** pelona, me está utilizando como su inspiración de imagen. Yo sé que sueno como pinch** loca”, asegura la influencer durante su video que dura varios minutos, en donde desmenuza lo que para ella es la evidencia de que la cantante le copia el estilo.

Explicó: “Voy a sonar muy esquizofrénica, pero yo no sabía que desde hace varios meses, la cuenta de angelitasvips hacía edits donde se burlan de mi", contó, asegurando que al enterarse de ello, encontró la pieza que faltaba para su teoría, pues ella está segura que la cuenta es manejada por gente que trabaja con la artista.

La primera “prueba” de la celebridad de Internet es el look de la cantante para los Premios Lo Nuestro, donde la vimos con el cabello largo, castaño y con ondas y unas cejas que dieron mucho de qué hablar porque estaban demasiado cargadas, cosa que no le favorecía en lo absoluto.

“Esta pinc** niña me empezó a copiar las cejas desde este día. Mis amigas me lo mandaron y me dijeron ‘¿como por qué se quiere parecer a ti?’“, cuenta, aunque asegura que al inicio, creyó que solo era una idea absurda y de broma por parte de ellas.

Después, Silvana muestra una foto que subió a inicios de año, donde lleva puesta una tejana nude de gamusa y anunciaba el lanzamiento de un tema llamado ‘La Bala’. En ese sentido, mostró que Ángela Aguilar puso de foto de perfil una imagen con un sombrero muy similar donde hace la misma pose que ella, pero es tomada de costado y no de frente; además que la esposa de Nodal estrenó al poco tiempo su canción ‘Bala Perdida’.

También menciona que la cantante utilizó una foto suya de inspiración para lo que llevó puesto en el video musical del tema antes mencionado. También indicó que cuando se recogió el pelo en una foto de playa, al día siguiente Aguilar apareció con su look recogido para los Billboard Women in Music.

Incluso menciona que en un video, mostró su laptop y asegura que tiene un estilo muy similar al que después utilizó Ángela para su nuevo álbum musical. “Qué raro, se ve medio copioncilla, ¿no?“, preguntó con sarcasmo.

“Diría que también me copiaste el anillo, pero ese se lo copiaste a Belinda, querías figurar más”, expresó y aclaró: “Yo no digo que todo el tiempo me esté copiando porque la mayoría de las veces le copia a Cazzu o a Belinda. Pero sí siento que para el look que ahorita trae...“, señala.

En ese sentido, Silvana asegura que solo son sospechas. “Júzgame si quieres, es mi idea. No es chistoso de risa, es chistoso de raro”, explicó. Para terminar, mostró uno de los edits que tiene la página de angelitasvips de ella.

Reaccionan en redes sociales

Usuarios en redes sociales ya reaccionaron al video de Silvana la Marciana donde dice que Ángela Aguilar le copia el estilo, donde muchos le dan la razón. Te dejamos algunos de los comentarios: