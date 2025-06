Yuri reacciona a Belinda en ‘Mentiras, la serie’: ‘Qué vieja tan arriesgada’ | VIDEO

Mentiras, la serie ha sido todo un éxito en la plataforma de Prime Video. Uno de los detalles que causó emoción fue la interpretación de Belinda con el personaje de Daniela, quien interpreta un par de canciones de Yuri, tanto sola como con sus compañeras de elenco.

Belinda, Regina Blandón, Mariana Treviño y Diana Bovio son las protagonistas de Mentiras, la serie. Algunas de las canciones que interpretan de Yuri son ‘Cuando baja la marea’, ‘Detrás de mi ventana’ y De qué te vale fingir’.

Sobre la serie, la cantante expresó que el musical de Mentiras es un homenaje a las personalidades ochenteras que encabezaron la balada pop, incluyendo a Mijares, Daniela Romo y Lupita D’Alessio, así como otros cantantes exitosos de la década.

Yuri reacciona a cómo Belinda canta sus canciones

De acuerdo con la originaria de Veracruz, no había oportunidad de escuchar a la cantante mexicana española, por lo que se llevó una sorpresa al darse cuenta de que la nueva versión es bastante diferente, pues hasta el tono de la voz es diferente.

“Me gusta, me gusta Belinda, ella tiene otra forma de cantar, tiene su estilo. Cuando me dijeron que estaba cantando ‘Detrás de mi ventana’, dije: ¿y es mi tono?“, recordó.

A pesar de la diferencia, Yuri admite que le gustó esta versión nueva: “Que vieja tan arriesgada, de verdad, qué bárbara. Ya cuando me lo pasaron los fans y lo escuché, pensé que lo hace muy bien. Es su estilo que es diferente al mío, pero lo hace bien”, agregó.

Ya de paso, Yuri también elogió la actuación de Belinda como Daniela, un personaje que ya hemos podido ver en la serie y anteriormente, en la obra de teatro con otras personalidades de la industria del entretenimiento.

“La verdad que muy bonita, ella no es mi amiga, es mi compañera, la he visto una o dos veces, pero sí, me encantaría decírselo cara a cara. Está estupendo, actuó muy bonito. Aquí está demostrando que tiene voz y que se defiende a su estilo”, precisó sobre la actuación.

Yuri agradece a Mentiras, la serie

En un reciente concierto, Yuri también agradeció a los creadores de Mentiras, la serie por revivir su música: “Los ochenteros estamos de vuelta”, celebró tras agradecer a Regina Blandón, Belinda y el resto del elenco por su trabajo.

En ese sentido, la cantante señaló que su canción ‘De qué te vale fingir’ ha tenido un pico de popularidad tras el estreno de la serie de Prime Video. Recordemos que esta canción es clave, pues marca el momento en que las protagonistas se quitan la venda sobre Emmanuel, en la serie.