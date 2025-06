La conductora de espectáculos Flor Rubio generó controversia en redes sociales tras emitir críticas hacia la cantante Belinda, quien recientemente compartió en sus historias de Instagram un video de tono cómico relacionado con Ángela Aguilar, lo que provocó una intensa reacción entre los seguidores de ambas figuras.

Todo comenzó cuando el creador de contenido Gusy subió a TikTok un clip editado en el que aparece bailando mientras aparece el texto: “Ángela Aguilar escuchando el nuevo álbum de Belinda”.

Aunque el video fue creado con un enfoque humorístico, el asunto escaló cuando la propia Belinda decidió republicarlo en sus redes sociales, lo cual dividió opiniones entre los internautas, encendiendo una discusión sobre posibles indirectas entre las artistas, especialmente considerando su vínculo común con Christian Nodal.

Critican a Flor Rubio por atacar a Belinda por compartir video burlándose de Ángela Aguilar

En un video difundido en TikTok, Flor Rubio expresó su desaprobación por la acción de Belinda, señalando que la cantante era plenamente consciente del impacto que podría causar. “¿Pero, qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?”, expresó la periodista, sugiriendo que si bien el contenido del creador podía pasar desapercibido, el hecho de que Belinda lo retomara fue lo que realmente avivó la polémica.

Rubio también compartió que, según algunas seguidoras de Ángela Aguilar, resultaba cuestionable que Belinda, cercana ya a los 36 años, optara por publicar contenido que puede ser interpretado como una provocación. Mencionó que el video fue posteriormente eliminado de las historias de la cantante, aunque ya había sido capturado y difundido por usuarios en plataformas como Facebook.

Pese a las críticas, Flor Rubio reconoció que Belinda también recibió el respaldo de su comunidad de fans, especialmente de mujeres que aplaudieron su espontaneidad en redes. Intentando suavizar su postura, Rubio dijo: “Lo hizo sin querer queriendo”, aunque reiteró que, al compartir material en redes sociales, especialmente si es controversial, se asume cierta responsabilidad pública.

Además, la periodista lamentó que, incluso en la actualidad, se siga observando cómo mujeres atacan a otras mujeres en medios digitales, aunque también reconoció el derecho de Belinda a publicar lo que desee en sus cuentas personales. No obstante, sentenció: “Lo que queda claro también es que si no te gusta el calor, no hay que meterse a la cocina”, dejando en claro que, si alguien se expone al escrutinio público, debe estar preparado para enfrentar críticas.

Las opiniones de Flor Rubio, sin embargo, no fueron bien recibidas por una parte del público, que la acusó de parcialidad. Su video superó las 257 mil reproducciones, acumulando casi ocho mil “me gusta” y cientos de comentarios, muchos de los cuales cuestionaban la dureza de su crítica.

Algunos usuarios comentaron: “Esta tipa no disimula que no le gusta que hablen de Ángela”, o “Ángela hace varias y Belinda tiene que soportar”. Otro más escribió: “¡Belinda lo hace porque quiere y puede! ¿Cuál es el problema?”

Hasta ahora, ni Belinda ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, pero el tema sigue generando discusión en redes sociales y medios de comunicación.