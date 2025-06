Flor Rubio se defiende tras comentarios contra Cazzu y critica a los fans: ‘Son agresivos y groseros’ | VIDEO

Flor Rubio se defiende tras decir que Cazzu no llenaría un Auditorio Nacional.

No se retracta

En los últimos meses, Flor Rubio se ha convertido en una comunicadora que forma parte de la polémica entre Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal. La periodista se ha mostrado a favor de la pareja de regional mexicano y recientemente, se hizo viral el audio donde señala que la argentina no podría llenar un Auditorio Nacional.

Contra el pronóstico de Flor Rubio y otras comunicadoras, la intérprete de ‘’ no solo hizo sold out en su primera fecha en México, pues además logró abrir una segunda fecha en el recinto ubicado sobre la Avenida Reforma en la Ciudad de México.

“En este momento, Cazzu no te llenaría un escenario en el país”, dijo la periodista, para después decir que no era una situación igual la que tenía Ángela Aguilar, quien es mucho menor a ‘La Jefa’, por lo que no las quiere comparar.

Flor Rubio y las críticas por lo que dijo de Cazzu

Ante el éxito que tuvo la cantante de ‘Con Otra’ en la venta de sus boletos para el Auditorio Nacional, los usuarios en redes sociales comenzaron a comentar en varias plataformas sobre como quienes no creían que podría llenar, se habían equivocado.

Y es que fueron varias las comunicadoras que pusieron en duda la posibilidad de que la argentina tuviera éxito en la venta de sus boletos, pues señalaban que a pesar de su nivel de artista, le faltaba más esfuerzo para conquistar al público mexicano.

Ahora, en un video reciente, la periodista volvió a hablar del tema y lo que dijo sobre Julieta Cazzuchelli (nombre real de la cantante). Si bien asegura que la realidad “la rebasó”, no se mostró arrepentida por lo que había dicho de la artista.

“Hablar de Cazzu es ya un deporte extremo. Siempre hemos sabido que ella en su país es una diosa, que llena todos los escenarios masivos donde se presenta”, apuntó al dar su opinión.

Sin embargo, Flor Rubio redobló la furia de los fans de Cazzu al señalar que la situación en nuestro país es distinta porque “nosotros conocimos a Cazzu gracias a su relación con Christian Nodal y Ángela”, dijo.

A modo de reflexión, Rubio criticó también a los fanáticos de la argentina en el programa ‘Dulce y Picosito’, pues señaló que la cantante ha tenido un comportamiento intachable desde que estalló la polémica con su ex:

“Hay personas tan agresivas y en absoluto coincide con el discurso de la propia Cazzu, porque a lo único que ha venido Cazzu a enseñarnos en este país, por la forma en la que habrá tratado su problema, es que es una mujer resiliente, que es una mujer sensata, que es una mujer gentil, que es una mujer que no quiere broncas, que no se va a enfrentar en contra de otra mujer y que ha sacado, durante todas las oportunidades que ha tenido, la bandera de la paz”, expresó.

En contraste, aseguró que: “los fans de Cazzu son todo lo contrario: son agresivos, groseros, son peleoneros, son irascibles“, apuntó Flor Rubio en contra del público que defiende a la trapera.