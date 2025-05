Este jueves por la tarde, la cantante argentina Cazzu, que se encuentra en México, abordó por primera vez ante medios de comunicación la creciente polémica que involucra a su expareja, Christian Nodal, y a la cantante mexicana Ángela Aguilar. Las declaraciones de la artista, conocidas por su autenticidad, generaron un gran revuelo en redes sociales.

Cuando se le preguntó sobre los rumores que aseguraban que no permitía que Ángela Aguilar se acercara a su hija, Cazzu fue clara al desmentir dicha versión. “Eso tampoco es cierto. O sea, la vida de su papá y su esposa, me parece que yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él, y él es su papá, y tanto como los derechos que tengo yo de acercar personas a su vida, él también los tiene”, afirmó la intérprete de “Turra”.

Cazzu habla sobre la relación de Nodal y Ángela Aguilar: ‘Muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella’

Sobre si le resultaba incómodo hablar de Ángela Aguilar, Cazzu reconoció que el tema es complicado. “Sí, por supuesto. O sea, es muy difícil porque también siento... yo lo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, y no lo apoyo en absoluto”, expresó, en referencia al señalamiento público hacia la joven cantante tras darse a conocer su relación con Nodal, quien hace apenas unos meses se había convertido en padre junto a la artista argentina.

Aunque algunos percibieron sus palabras como un intento por defender a Ángela, Cazzu puntualizó: “No puedo defenderla porque en realidad no es mi posición tampoco. Lo que sí me parece que los problemas creo que más importantes son... No sé si problemas, las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija nada más”.

La cantante también destacó que su enfoque está centrado únicamente en el bienestar de su hija y en preservar sus propios derechos como madre: “Que no se me niegue nada de mis derechos, ni se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral, y esas son cosas que son meramente de su papá y yo, y después todos los demás no me corresponden a mí”.

Aunque no se refirió directamente al matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, sus palabras reflejan un intento por mantener una postura madura y enfocada en la crianza compartida, más allá del ojo público.

Esta aparición marca la primera vez que Cazzu aborda públicamente la relación entre su ex y Ángela Aguilar, dejando en claro que, más allá del espectáculo, su prioridad es su hija.