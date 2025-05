Exponen a Ángela Aguilar por burlarse de Belinda y Cazzu con un meme | VIDEO

Ángela Aguilar parece no entender que no es la artista más querida en la actualidad y que sus acciones en redes sociales dejan una huella casi imposible de eliminar. Ahora, se le señala de haberse burlado de Belinda y Cazzu, las ex novias de su esposo, Christian Nodal.

Y es que ya en el pasado, el público ha señalado a Ángela Aguilar de tener una actitud soberbia que no le ayuda para nada a recuperar el favor de la audiencia, quienes la han criticado más desde que comenzó su relación con Christian Nodal. Pero parece que ni ella desea quedarse fuera de la polémica y por ello, no dudaría en atacar a Belinda y a Cazzu.

¿Ángela Aguilar lanza canción contra Belinda y Cazzu? ı Foto: IG: @belindapop, @cazzu y @billboardlatin

Cabe mencionar que ni la rapera argentina ni la cantante mexicana española han realizado algún comentario en contra de la intérprete de regional mexicano en el pasado, por lo que la actitud de la joven de 21 años, desató todo tipo de comentarios después de que se hiciera viral la situación.

¿Ángela Aguilar se burló de Belinda y de Cazzu?

De acuerdo con la periodista Joanna Vega-Biestro, la esposa de Nodal protagonizó un momento bastante incomodo al quedar exhibida de haber reaccionado a un meme con el que se burlan de las ex parejas del cantante de regional mexicano.

Fue un fan quien publicó un meme donde podemos ver a un perro sentado en un trono (Nodal), con un sapito (Belinda) y una araña (Cazzu) a sus pies. “Andamos todos perros para el gran estreno del maestro Nodal de Aguilar”, dice el mensaje que hace referencia a la nueva canción del artista, ‘X Perro’.

Lo que sorprendió no fue el meme (que ya fue eliminado), pues desde hace meses existen burlas a todas direcciones para los involucrados en el drama de Nodal. Lo que sorprendió fue que muchos señalan que la publicación tenía un ‘me gusta’ de la cuenta oficial de Ángela.

“Entonces dicen, a ver ‘se están quejando de que la atacan’, pues para que se suma. Y ya vi, y si le dio Like”, explicó Vega-Biestro mostrando su descontento con la situación. Por su parte, Ana María Alvarado comentó: “Quiere apagar el fuego y ve de que manera lo aviva, mal por ella”, señaló.

La audiencia no tardó en reaccionar, pues si bien algunos señalaron que las acciones de Ángela Aguilar fueron incorrectas, otros destacan que ella también recibe críticas y malos comentarios por parte de fans de Cazzu y Belinda, aunque ninguna de las artistas ha llegado a dar ‘me gusta’ a algún comentario de odio.