Christian Nodal revela que Ángela Aguilar lo hizo llorar: ‘Me quedó el saco’ | VIDEO

Christian Nodal y Ángela Aguilar forman una de las parejas más infames de la farándula mexicana, pues a pesar de que muestran su relación de ensueño, el público los critica duramente por cómo inició su romance, presuntamente a raíz de una infidelidad del cantante a Cazzu.

Y es que a las horas de que Cazzu y Nodal anunciaran su ruptura, el artista fue captado con Ángela Aguilar y poco a poco, se dio a conocer su relación hasta que revelaron que llevaban enamorados años, pero habían tenido que pausar su historia de amor.

Esto llevó a que el público los criticara a ambos. A la nieta de Flor Silvestre la señalaron por ser “la amante”, mientras que a ‘El Forajido’ lo criticaron por dejar de lado a su hija y estar en diversas relaciones donde causó daño a mujeres como la madre de Inti o Belinda.

Nodal habla de ‘El Equivocado’

Christian se dijo “muy emocionado” y “orgulloso” de su esposa por el próximo lanzamiento de su álbum, al resaltar que la joven fue la cabeza del proyecto por primera vez. “Creo que van a poder sentirla”, expresó.

Al hablar del nuevo tema de la cantante, ‘El Equivocado’, aseguró que el video de la canción “le sacó lágrimas” pues en el mismo podemos ver momentos de romance entre la pareja durante sus vacaciones.

“No me dijo ‘es para tí’ [...] Me quedó el saco y pues me lo puse”, indicó el cantante, señalando que ella fue quien pidió que hicieran el video juntos.

De este modo, el artista se dejó ver halagado por el tierno mensaje con el que su esposa le expresó su amor en la canción donde habla de las críticas que ha recibido por su relación, donde el público señala al famoso de no ser un buen hombre.

Cabe mencionar que los créditos indican que la joven sí produjo e interpretó el tema, pero el mismo fue escrito por Omar Robles y Johan Sotelo, de acuerdo con la información de Spotify.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con opiniones divididas, pues algunos celebran el amor de Ángela Aguilar y Christian Nodal, aunque otros siguen dudando de ellos y los critican fuertemente. Te dejamos algunos comentarios.

"Mmmm ahora resulta que llora mucho jaja“.

"Al hablar se le ve su mirada y sus gestos como antes cuando estaban adolescentes y hablaba de Ángela“.

"Los mismo recuerdos que hizo con Cazzu en el barco y agua“.

"Lo mejor de un buen matrimonio es la admiración mutua“.

“¿Sus composiciones? Las dos que ya saco no son de ella, son escritas por otras personas".

Letra de ‘El Equivocado’ de Angela Aguilar

Está bien

Si me creen, pero, si no, también

Muy mi vida y la de cada quién

Porque este amor no lo voy a esconder

Y así se fue dando, poquito a poquito

Nos fuimos queriendo, nada estaba escrito

Me dicen de todo y que tenga cuidado

Que me he enamorado del equivocado

El equivocado me llega con flores

Y para quererlo, me sobran razones

Estando en sus brazos, me siento segura

Cómo me enamoran todas sus locuras

El equivocado es como ninguno

Y, de mi corazón, es el número uno

Y que rueda el mundo, no entienden lo nuestro

Digan lo que digan, él es el correcto

El equivocado a mí me quedó perfecto

Y así se fue dando, poquito a poquito

Nos fuimos queriendo, nada estaba escrito

Me dicen de todo y que tenga cuidado

Que me he enamorado del equivocado

El equivocado me llega con flores

Y, para quererlo, me sobran razones

Estando en sus brazos, me siento segura

Cómo me enamoran todas sus locuras

El equivocado es como ninguno

Y, de mi corazón, es el número uno

Y que rueda el mundo, no entienden lo nuestro

Digan lo que digan, él es el correcto

El equivocado a mí me quedó perfecto

A mí me quedó perfecto

El equivocado