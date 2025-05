Christian Nodal habla de su relación con Inti y lo critican: ‘Ya se acordó que tiene una hija’ | VIDEO

La separación de Cazzu y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los meses, pues de su noviazgo nació una bebé llamada Inti, quien se decía estaba distanciada de su papá a partir de que él decidió formar una nueva vida con Ángela Aguilar.

Mucho se ha especulado sobre qué pasa con Christian Nodal y su paternidad con la hija de Cazzu, siendo los rumores más recientes los que señalaban que por un asunto legal, el cantante no podía hablar de manera pública sobre Inti.

A pesar de ello, la cantante argentina sí ha llegado a compartir fotos y videos con su hija, cuidando que no se vea su rostro. Además, le dedicó un bello tema musical en su nuevo álbum, Latinaje.

Nodal habla de su hija

El cantante habló en el programa La Cotorrisa por primera vez de manera pública sobre su hija, señalando cuánto se parecen entre si e incluso, como comparten los mismos ademanes.

“Se me hace bien loco como cuestiones que van del día a día… tengo un tic, siempre que estoy pensando, o profundizando algo, estoy pellizcando la oreja”, comenzó ‘El Forajido’.

“O me voy, se me pierde el enfoque cada que estoy pensando. Recuerdo, hace tiempo, había una foto o un video, no me acuerdo, que estaba con mi hija viendo la televisión y los dos con la misma cara, y los dos agarrando la orejita. Y dices tú ‘¿pero eso cuándo lo aprendió?’. Está bien loco eso”, agregó.

También habló de los gustos musicales de la pequeña: “A mí hija le encantan ‘Los canticuentos’, algo así se llama. Entonces ya me aprendí la de ‘La cumbia del cocodrilo’; aprenderte las canciones y ver desde otra perspectiva la vida”.

En el pasado, Christian Nodal ha sido señalado por ‘mal padre’, ya que muchos señalan como el artista dejó de visitar a su hija en Argentina una vez comenzó su romance con Ángela Aguilar, recordando que hasta Cazzu contó que en medio año, el artista solo vio a la pequeña dos veces.

Por ello, el público no estuvo del todo conforme con las declaraciones y salieron comentarios como los siguientes:

“Díganle que Inti ya va a cumplir dos años, que no sigue oyendo la del cocodrilo".

“Como Cazzu no va a salir a decir nada, este puede inventar cualquier cosa”.

“Ya se acordó que tiene una hija”.

“Hahahaha por disque paternar 7 meses antes de abandonar a la niña no lo hace buen papá”.

“A poco se acuerda si no duró ni un año con Inti cuando la abandonó”

La Cotorrisa con Christian Nodal