Ángela Aguilar exige que la llamen señora González por casarse con Christian Nodal: ‘Aunque les cueste’ | VIDEO

Christian Nodal y Ángela Aguilar están a punto de cumplir su primer año de casados, pero las polémicas y críticas sobre su relación no terminan y mucho menos porque la joven cantante hace comentarios que no son del agrado de todos.

En más de una ocasión, el público en redes sociales ha criticado con dureza a la pareja de enamorados por diversos momentos o comentarios, principalmente de Ángela Aguilar, que han puesto en duda qué tan humilde es la esposa de Christian Nodal.

Ángela Aguilar quiere ser reconocida como ‘señora González’

A través de una entrevista con Tu Buena Vibra Show, la cantante expresó lo contenta que se encuentra en esta nueva etapa de su vida, donde dijo estar “muy agradecida y bendecida” por lo que tiene.

Incluso, reveló que a su esposo le gusta más como se ve con el cabello corto y le pide que se quite las extensiones, aunque señaló que esto no pasará hasta que salga su nuevo álbum. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención del público.

Al ser cuestionada sobre si le gusta que le digan ‘señora’ ahora que está casada, ella señaló: “A todo el mundo se le olvida que tengo 21, la gente que me conoce desde siempre me siguen diciendo Angelita, nadie me dice señora”, comienza la cantante de ‘Inevitable’.

“Ni soy señorita, ni soy señora, soy Angelita. A veces cuando me dicen señorita hasta yo me ofendo... ¡Disculpe usted, vea esto!“, expresó mostrando el enorme anillo en su dedo anular, con el que muestra su unión marital con Nodal.

Entonces dice que la llamen “señora González, aunque le cueste más trabajo”, lo que provocó risas en los conductores, pero fuertes críticas a través de las redes sociales.

Algunos de los comentarios son:

“Nadie le dice Angelita”.

“Como que da demasiadas explicaciones“.

“Su vida solo gira en torno a Nodal”.

“Al menos esta dando buen material para cuando termine el flamante matrimonio poner las partes donde ella presume su título de señora Gonzáles“.

“Normal de las amantes que (quieran que) la llamen Señora"

“¿Si tanto se aman por qué tiene que estar reafirmando esta relación? se ve que es solo para aparentar“.

Cabe mencionar que el nombre completo del esposo de Ángela Aguilar es Christian Jesús Gonzáles Nodal, motivo por el que la joven ha pedido que se le llame por el primer apellido de su pareja.