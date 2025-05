Aseguran que Ángela Aguilar le copió a Belinda en su nuevo álbum: ‘Todo roba’ | VIDEO

Ángela Aguilar sigue en el ojo del huracán. Ahora, protagoniza un escándalo después de revelar fotos de su próximo álbum, Nadie se va como llegó, pues aseguran que le copió el concepto a Belinda, la ex prometida de su esposo, Christian Nodal.

Fue en enero de 2024 que Belinda regresó a la música con su tema ‘Cactus‘, una canción con una clara referencia a su relación con Christian Nodal, donde destaca la imagen de ella al final del video oficial, donde tiene espinas y flores como la planta favorita de su ex pareja.

¿Ángela Aguilar le copió a Belinda?

Recientemente, Ángela Aguilar lanzó ‘El Equivocado’, una canción donde defiende su relación con ‘El Forajido’, donde expresa lo contenta que se siente en la relación a pesar de las críticas que han recibido.

“Es una canción que me abraza en esta nueva etapa. Producirla fue un acto de amor, y cantarla, una forma de agradecer no solo a quien me hace sentir todo, sino también a quienes han creído en mí y en lo que construyo con el corazón. Gracias por estar”, expresó la artista sobre el tema.

La polémica alrededor del tema surgió por su video con letra que se estrenó este jueves 8 de mayo, pues un elemento hizo que muchos recordaran la tiradera de Beli contra Nodal.

En el video, podemos ver elementos dibujados, así como flores y en el fondo, la espalda de la famosa prima de Majo Aguilar. Además, en el video también aparecen varios cactus, haciendo referencia a su pareja.

Esto provocó que muchos señalaran un parecido en el arte visual de ambas cantantes, por lo que los comentarios que acusaban a Ángela de copiar a Belinda con el concepto de las flores y elementos en una espalda desnuda.

Algunos comentarios son los siguientes:

“Ángela Aguilar siempre envidiando a Beli”.

“La pelona lo único que no va poder copiar es el talento de la patrona“.

" Angela todo roba , canciones, marido, looks, todo“.

“Nada auténtica“.

"Copia pero bien barata, no le llega a la Beli“.

“Se esta burlando de Beli con esa foto insinuando que a ella el Nopal le saco flores y no espinas“.

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar es blanco de comparaciones con las ex novias de Christian Nodal. En el pasado, la han señalado de copiar los vestidos o estilos que han usado Cazzu o Belinda en el pasado, cosa que ha desatado todo tipo de rumores sobre ella y su pareja.