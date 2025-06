Ángela Aguilar asegura que Christian Nodal ‘es un bebé’, pero que vivió ‘años de perro’ | VIDEO

Ángela Aguilar volvió a dar de qué hablar, ahora por decir que su esposo Christian Nodal “es un bebé”. Las declaraciones que emitió la famosa durante su entrevista con Adela Micha, han hecho que vuelva a estar en la boca de todos, aunque no de la mejor manera.

Ángela Aguilar dice que Nodal ‘es un bebé’

De acuerdo con lo que dijo Ángela Aguilar, su esposo Christian Nodal es solo un bebé, pues apenas tiene 26 años de edad. A pesar de ello, destacó que su apariencia no lo refleja por todo lo que ha vivido a través de los años.

“A ver Christian es un bebé, se ve ajetreado y un poco ya... osea ya los años como que no tanto lo que lleva de años si no lo que le pasaron en esos años fue lo que lo medio... años de perro ahí, pero no, está bien chiquito”, dijo la cantante de ‘El Equivocado’.

Para rematar, la famosa señaló una vez más su edad y que le faltan varios años para llegar a los 30, algo que ya había mencionado anteriormente: “Es un bebé osea nos falta un buen para cumplir 30, osea a mí me faltan 9 años y a él le faltan 4 o 5”, mencionó.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en saltar ante las declaraciones de la famosa, pues en un primer momento, señalaron que la joven estaba refiriéndose a los años en los que él estuvo con Belinda y Cazzu, lo que consideran como una indirecta despectiva a las cantantes.

Además, indicaron que la mención de los 30 años no es casualidad, pues recordemos que Belinda tiene 35 años y Cazzu tiene 31, por lo que señalan que esta mención tan específica también es una manera de hablar de ellas.

Esto sin mencionar que de manera indirecta, Ángela Aguilar terminó también criticando el aspecto actual de Christian Nodal, al mencionar que se ve “ajetreado”, una palabra que quizás no usó de manera correcta, pero con la que quizás quería indicar que se veía cansado o descuidado.

Te dejamos algunas de las reacciones de usuarios en redes sociales:

“Aquí la única bebé es Inti’

“Se le olvida que su bebé ya es papá”.

“Primero que todos eran adultos y ahora resulta que son bebes“.

“¿Se fijan cómo le tira a Belinda y a Cazzu porque ya están en los treinta?

"Selena tenía 23 cuando murió y ella dijo que ya era una señora, ahora resulta que ella de 21 no se acaba de desarrollar y el otro es un bebé“.

"Como trata de decir que con las otras le fue mal y por eso se ve así ajaja“.

"Nodal empeoró estando con ella, de Nodal pasó a ser la Yolanda Saldivar“.