Gussy Lau acusa a Pepe Aguilar de congelar su carrera tras escándalo con Ángela Aguilar | VIDEO

Gussy Lau realizó sorprendentes declaraciones, donde señaló a Pepe Aguilar de congelarlo a través de su disquera. El cantante de regional mexicano asegura que fue por el escándalo que hubo con Ángela Aguilar que ahora no puede sacar música por si solo.

Gussy Lau asegura que lo tienen congelado

En una entrevista reciente ocurrida en la alfombra roja de unos premios, Gussy Lau habló de su relación actual con la familia Aguilar y señaló a Pepe Aguilar de tenerlo congelado y sin poder sacar música. No es la primera vez que el papá de Ángela Aguilar es acusado de truncar la carrera de un artista por su hija.

@mariahurtadotv Ex pareja de #angelaaguilar #gussylau llegó cabizbajo a la ceremonia de los premios SESAC latina que es la asociación que regula los derechos de autor en la industria de la música en Estados Unidos y ahí aseguró que Pepe Aguilar le ha bloqueado su carrera en el ámbito musical.#pepeaguilar #dinastiaaguilar #sesaclatina ♬ original sound - Mariahurtadotv

El cantautor contó que antes del escándalo que hubo entre él y la cantante de ‘Inevitable’, se alcanzó a grabar un disco que fue producido por el hijo de Flor Silvestre, pero todo cambió cuando sucedió la polémica.

“Cuando pasó el escándalo, hubo un rompimiento entre Pepe y yo, entonces dijimos ‘cada quien por su lado’, pero hay un contrato”, indicó, señalando así que es necesario terminarlo para que pueda continuar con su carrera musical sin problemas legales.

En ese sentido, señala que a la fecha siguen en platicas por el tema. “Parece que va caminando. No te puedo decir que estoy libre, pero el panorama se ve positivo”, señaló e indicó que podría estar libre a partir de finales de año, si es que todo logra darse de manera adecuada.

Al ser cuestionado si Pepe lo congeló, él dijo: “Me encantaría decirte que no, que puedo sacar mi música, pero no puedo. Se supone que ellos iban a sacar mi música y no la van a sacar”, explica.

El momento no tardó en llamar la atención del público, quien una vez más, no se detuvo al comentar al respecto. Algunos defendieron a Pepe, al señalar que su hija fue exhibida por el cantante, pero otros condenaron nuevamente sus acciones.

Te dejamos algunos de los comentarios:

"Se pasan congelando a un montón de artistas y aún así, sus hijos no sobresalen jajajaja“.

"Exhibió a Angela para figurar, es evidente. Cualquier papá con amor por sus hijos haría eso y más“.

“Lo que le espera a Nodal cuando se quiera separar”.

“Son una ficha los Aguilar”.

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y Gussy Lau?

Gussy Lau fue uno de los primeros novios conocidos de Ángela Aguilar. El compositor musical se hizo famoso en su momento por la foto viral en la que aparece jugando con la joven cantante mientras él lame la boca de ella.

Esta situación desató una fuerte polémica, pues él es quince años mayor que la famosa cantante y al revelarse que tenían una relación, el público en redes sociales se desbordó en fuertes críticas al respecto.

En su momento, la cantante de regional mexicano de mostró sumamente afectada por toda la situación y lamentó haber entrado en una polémica tan fuerte, al señalar que sus papás le habían enseñado a “mantenerse limpia de escándalos”.