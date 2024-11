Acusan a Pepe Aguilar de ‘congelar’ la carrera de una joven cantante para que no afectara a Ángela Aguilar | VIDEO

En redes sociales, se ha viralizado un video en medio de la polémica de Ángela Aguilar, pues ahora, aseguran que el padre de la esposa de Christian Nodal, Pepe Aguilar, no habría dudado en mover sus influencias para que una joven cantante no alcanzara el éxito y opacara a su hija dentro del género del regional mexicano en los últimos años.

A pesar de que solo son rumores, el público ya no se sorprendería de cualquier cosa que pudieran hacer los Aguilar, después de que estallaran las declaraciones de Cazzu donde señalaba a Ángela Aguilar de mentir sobre su relación con Christian Nodal y el conocimiento que la argentina tenía del tema, al asegurar que “ningún corazón salió roto" del matrimonio financiado por su padre, Pepe Aguilar.

Si bien hay una gran cantidad de cantantes en el regional mexicano, hay que reconocer que la fama en canciones rancheras o tradicionales en la actualidad, la tienen pocas figuras, quienes suelen pertenecer a una misma familia y forman dinastías en el género, como los Aguilar y los Fernández.

Aseguran que Pepe Aguilar ‘bloqueó' la carrera de una joven de regional mexicano

En una entrevista, una joven cantante llamada Janeth Valenzuela, habla sobre cómo su carrera musical fue congelada después de haber conseguido ser firmada por una compañía, quienes no la dejaban sacar música y donde estuvo un año entero debido a su contrato.

“Me firmaron para no hacer nada [...] Yo quedé muy afectada porque casi pasó el año y hace dos meses me dijeron ‘es que fulano de tal te mandó a congelar, con un empleado suyo de confianza, ¿a poco no te diste cuenta?' Yo traía mis sospechas pero dije ‘no caigas en esa paranoia’“, señaló.

La mujer lanzó la mayor pista al explicar los motivos por los que supuestamente la habían congelado en la industria: “Trae a su hija en el medio y también trae un proyecto similar, entonces me mandaron a congelar a mi para posicionar el proyecto similar y me dejaron un año congelada", señaló.

“Las malas acciones también se regresan. Cuando obras mal, se te pudre el tamal", bromeó la joven, al señalar que esta forma de haber afectado su carrera terminaría por reflejarse y afectar a algún aspecto de su vida de la persona que buscó dañarla.

Usuarios no tardaron en ligar esta declaración con la familia Aguilar, por lo que se generaron comentarios como “es Pepe Beyoncé“, ”a Yuridia le hicieron lo mismo con la canción dónde salen ella y La venenito", “qué joyita resultó don Pepe Aguilar" y “se ha dicho desde hace años que Pepe es quien controla sobre la música regional”.

¿Quién es Janeth Valenzuela?

Janeth Valenzuela es una youtuber y cantante de 29 años, conocida por algunos como ‘La Reina del Acordeón'. La mujer nació en Delicias, Chihuahua y desde joven buscó participar en la industria de la música al unirse a la Banda Estrella de Chihuahua, donde interpretó temas como ‘Es demasiado tarde’ y ‘Como la Flor’.