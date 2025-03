Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, saca canción en TikTok y dicen que es para ella

Recientemente, el exnovio de Ángela Aguilar, el compositor Gussy Lau, compartió en sus redes sociales una nueva canción que despertó rumores entre los seguidores de ambos artistas.

La canción, titulada “Con los ojos que me miras”, trata sobre el desamor y la reflexión de un hombre que se da cuenta de que su expareja sigue pensando en él.

A pesar de que Gussy Lau no ha confirmado que la canción esté dirigida a Ángela Aguilar, los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, especulando sobre su posible dedicación.

La letra de la canción incluye frases como: “Qué ironía que tus labios son ajenos, cuando mucho tiempo vivieron aquí” y “Con los ojos que me miras, no te compro la mentira, no quieras regresar”, lo que ha causado que los fans se pregunten si realmente está haciendo referencia a su relación con Ángela.

Los comentarios de los seguidores de Ángela Aguilar no tardaron en aparecer, destacando que la canción podría estar dirigida a ella, especialmente después de la ruptura que ambos vivieron en 2022.

La relación fue controversial debido a la diferencia de edad entre ambos, pero a pesar de la breve duración del noviazgo, el público sigue atento a las repercusiones de esa relación.

Aunque el compositor no ha confirmado la relación de su canción con Ángela Aguilar, su reciente actividad en las redes sociales, además de otras canciones anteriores, ha mantenido a sus seguidores especulando sobre su vida personal.

Por su parte, Ángela Aguilar, no ha comentado públicamente sobre la canción de Gussy Lau.

¿Quién es Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar?

Gussy Lau, cuyo nombre real es Augusto Ramírez, es un reconocido compositor, cantante y productor mexicano, destacado en el ámbito de la música regional mexicana, especialmente en géneros como el norteño y banda.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con varios artistas populares, componiendo canciones que han logrado gran éxito en las listas de música mexicana, como “Qué Agonía”, interpretada por Ángela y Yuridia.

Temas como “No Te Contaron Mal” y “Aquí Abajo”, interpretadas por Christian Nodal, son composiciones de Gussy. Ganó un Grammy a mejor composición con cada una.

Además de su faceta como compositor, Gussy Lau ha incursionado en la interpretación de sus propias canciones, destacándose por su voz y estilo único.

En los últimos años, ha ganado más notoriedad tanto por su carrera musical como por su vida personal, especialmente por su relación con la cantante Ángela Aguilar, que llamó la atención del público y de los medios de comunicación.