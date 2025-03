Christian Nodal se burla de Cazzu tras estreno de ‘Con Otra’: ‘Ya supérame’

Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica por el reciente estreno de la nueva canción de Cazzu, titulada ‘Con Otra’, donde muchos aseguran que la argentina advierte a Ángela Aguilar que el cantante de regional mexicano seguro la va a engañar.

A pesar de que La Joaqui, íntima amiga de Cazzu, asegura que la canción no es para Christian Nodal y Ángela Aguilar, el público en redes no perdona y resurgieron los comentarios negativos y con referencias al nuevo tema, en las redes sociales de los esposos.

¡Una indirecta muy directa! 🧐

En redes sociales ha dado mucho de que hablar el nuevo lanzamiento de Cazzu "Con otra", ya que los fans aseguran que la letra esta dedicada a Ángela Aguilar. 😱💔https://t.co/bz9AOAYMfy pic.twitter.com/pl9R9DEZI2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 20, 2025

¿Nodal se burla de Cazzu?

El cantante se regional mexicano se encuentra en medio de la promoción de su canción ‘El Amigo’, la cual se estrenó el pasado 20 de marzo junto a un videoclip donde aparece Ángela Aguilar como nunca la habíamos visto.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el famoso celebra el estreno de su canción y pide a sus fans que disfruten del tema musical. Ante esto, los usuarios en redes sociales replicaron que preferían escuchar ‘Con Otra’ antes que su tema musical.

"No señor Nodal ahorita estamos con TE VA ENGAÑAR“, escribió una de las Internautas, en referencia a una de las frases de la canción de la rapera argentina. Ante esto, Nodal respondió: ”¡Yo ando con la de Ya supérame y eso no me impide disfrutar de él amigo! Jajajaja“, expresó, haciendo una referencia a la famosa canción de Grupo Firme.

¿Nodal se burla de Cazzu? ı Foto: IG: @nodal

Esto generó diferentes reacciones en la audiencia, desde quienes decidieron burlarse de la situación y hasta quienes defienden al esposo de Ángela Aguilar. Algunos de los comentarios son los siguientes:

"La Angela Aguilar contestando desde la cuenta del Nodal“.

“Nodal no soporta que Cazzu este facturando y el se hunde con La Pelona jaja“.

"Ya te superó, solo está facturando“.

“Es un narcisista”.

“Muy buena respuesta”.

"Nodal demostrando que no está soportando“.

“Le dio una hija y la dejó... Qué pena decir ‘ya supérame’”.

No cabe duda que Christian Nodal sigue en apuros por lo que sucedió tras su ruptura con Cazzu, donde nunca dejaron claras las fechas, lo que provocó que la audiencia tenga la idea de que el cantante traicionó a la mamá de su hija con Ángela Aguilar.