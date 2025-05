Ángela Aguilar habla de sus problemas de estrés y ansiedad: ‘Bajé 10 kilos en un mes’ | VIDEO

Ángela Aguilar reveló recientemente los estragos físicos que ha enfrentado a raíz de todas las críticas y comentarios negativos que recibió por su relación con Christian Nodal, donde fue fuertemente señalada de haber sido la amante y haberse ‘metido’ en el noviazgo del famoso con Cazzu.

Actualmente, Ángela Aguilar sigue siendo una figura que desata críticas y polémica con sus declaraciones, pues ni siquiera en sus recientes entrevista, le perdonan ciertas declaraciones que han generado polémica.

Ángela Aguilar habla de su radical pérdida de peso

En un momento de su entrevista con Paty Chapoy, la cantante mencionó que el estrés provocó que en un momento perdiera diez kilos en un mes. La famosa expresó que si bien el peso nunca la ha importado, sí le parece vital mantenerse saludable, sobre todo porque presenta problemas en sus articulaciones.

“Para mí el peso nunca ha sido algo importante en mi vida, nunca lo he cuidado, pero sí para mí es muy importante mover mi cuerpo, con mis articulaciones, tengo muchos problemas, nací defectuosa”, dijo la cantante a Pati Chapoy.

Mencionó que el estrés la llevó a perder peso: “Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad muchas cosas, bajé como 10 kilos en un mes”, confesó.

Sufrió ataques de ansiedad en el supermercado

La cantante confesó que ella le hace de comer a su esposo Christian Nodal, hasta el punto de llevar una pequeña parrilla a donde sea que vayan para poder cocinarle aunque se encuentren en un avión.

En ese sentido, explicó que le encanta ir al supermercado, aunque por un tiempo tuvo que dejar la actividad de lado, ya que se dio cuenta de que la grababan a lo lejos, algo que le provocaba inquietud.

“Yo amo ir al súper pero recientemente me ha dado mucha ansiedad salir al publico, mucha gente que me grababan en los pasillos, no era normal, una foto con alguien, sino como que me grababan de lejos y me daban unos ataques de ansiedad, yo dejé de ir al súper un rato”, expresó Ángela Aguilar.

Usuarios en redes sociales no mostraron piedad por la cantante y se lanzaron en críticas sobre las palabras de Ángela con comentarios como los siguientes:

“¿No que duerme tranquila?"

“¿Por qué tanto estrés, no que no ve redes? Sabe lo que hizo y sabe lo que le puede pasar con el narcisista".

“No bajó, simplemente ya no usa esponjas”.

”¿Con tanto dinero y no es feliz?”

“Yo bajé 20 k cuando el papá de mis hijos me dejó por otra mujer“.

Entrevista de Ángela Aguilar con Paty Chapoy