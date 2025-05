Ángela Aguilar dice que ignoró a Christian Nodal cuando lo conoció: ‘Tenía 14 años...’ | VIDEO

Ángela Aguilar habló sobre el inicio de su relación con Christian Nodal y reveló que ni siquiera recuerda cuándo lo conoció, a pesar de que la joven ha dicho que su relación nació desde tiempo atrás, mucho antes de que se conocieran.

Y es que después de que Christian Nodal revelara que él estaba enamorado de Ángela Aguilar desde que ella tenía 13 años y él 18, la cantante de regional mexicano da su versión de la historia y señala que ella nunca estuvo enfocada en él ni se había interesado por ‘El Forajido’.

Ángela Aguilar habla de cuando conoció a Nodal

Fue en su reciente entrevista con Paty Chapoy que la joven fue cuestionada sobre como conoció a su actual esposo y cuál fue su primera impresión de él, ante lo que ella señaló que no hay una respuesta oficial, pues cada quien lo recuerda de manera diferente.

“Esta historia es muy chistosa porque cada persona la cuenta diferente, según yo tenía 14 años y estaba en unos premios, pero no sé. Él dice más joven, mi papá más grande", contó para dar inicio al tema

Cuando Paty Chapoy le preguntó qué pasó cuando se vieron, ella explicó: "Nada, no pasó nada. Yo estaba trabajando. Eran mis primeros premios, estaba muy nerviosa, no me acuerdo de cómo lo conocí”, señaló.

En ese sentido, Ángela asegura que Nodal le reclama de que ella no recuerde de manera exacta el momento en que lo conoció, algo que ha sorprendido a usuarios en redes sociales, quienes sienten que es una versión diferente de la historia que habían comenzado a contar el año pasado.

Ángela Aguilar no quiere hablar del inicio de su relación con Nodal

Al ser cuestionada sobre el inicio de su relación romántica con Nodal, Ángela expresó “ay, no sé. Esa historia es algo que creo que en mucho tiempo la vamos a contar. Yo creo que esas cosas que son tan privadas se deben mantener de esa forma”, dijo.

“Siempre había una admiración muy profunda hacía él y tuvimos una amistad muy bonita, eso fue creciendo”, contó Ángela Aguilar, quien mencionó que le gustaría “cuidar y guardar en el alma” ese detalle “porque no quiere que se le ensucie”.

Algunos de los comentarios a raíz de las declaraciones de Ángela Aguilar sobre su romance con Christian Nodal son los siguientes: