Christian Nodal rechaza colaborar con Luis Miguel: ‘Nunca me humillaría así’ | VIDEO

A pesar de las controversias y rumores que rodean a Christian Nodal desde hace tiempo, el cantante es indiscutiblemente, uno de los referentes más importantes del género regional mexicano en la actualidad, lo que le abre las puertas a colaborar con grandes artistas, incluso del nivel de Luis Miguel.

Una reciente declaración de Christian Nodal en una entrevista, ha dejado muy claro sin embargo, que a pesar de su gran admiración con Luis Miguel, no está interesado en llegar a colaborar con quien es reconocido como una de las voces más importantes del país, lo que ha generado gran sorpresa.

Christian Nodal presume su ‘inglés con barreras’. ı Foto: Cuartoscuro

Christian Nodal se niega a colaborar con Luis Miguel

Fue en una entrevista reciente que el esposo de Ángela Aguilar dejó claro que no tiene ningún interés en interpretar algún tema junto al cantante de ‘La Incondicional’, a pesar de que para muchos, puede ser una excelente idea escucharlos a ambos en una sola canción.

“No grabes conmigo, no le hagas eso a tus fans, por favor. Nunca me humillaría así”, declaró, aunque después de la fuerte declaración, regresó a explicar porqué dijo eso y aclaró que no se trata de algún desprecio contra el artista.

En ese sentido, mencionó que le gustaría componerle un tema musical, pero no que su voz estuviera involucrada en el mismo. “Que él grabara una canción mía sería glorioso, pero que yo cante con Luis Miguel, no creo que estemos en el mismo rango vocal”, detalló.

Nodal expresó que si bien le gustaría ir a ver a Luis Miguel en un concierto en algún momento, se mostró bastante dudoso ante la insistencia de que en alguna ocasión, colaboraran juntos en un tema donde los podamos escuchar a ambos. “Nunca lo sabremos”, sentenció.

Tampoco quiere colaborar con Los Aguilar

En el pasado, el artista también ha mencionado que no le gustaría colaborar con la familia de su esposa, la dinastía Aguilar, a pesar de la buena relación que tienen, de acuerdo con lo que muestran en redes sociales.

“Creo que es muy cómodo hacer una gira tú solo, cuando tú eres el único problema que está pasando es lo máximo, ser la diva de todo, cuando hay muchas divas no funciona”, compartió.

A pesar de la negativa, Christian Nodal no se niega de manera rotunda a las colaboraciones, pues tan solo en su nuevo álbum, hay temas con Neton Vega y Alfredo Olivas, sin mencionar que en el pasado ha sacado canciones con personalidades como Ricky Martin.