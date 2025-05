Christian Nodal revela que se enamoró de Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 y él 18 | VIDEO

Christian Nodal está a punto de cumplir un año de casado con Ángela Aguilar, una relación que ha sido duramente criticada a través de los meses, pues muchos aseguran que el romance formal comenzó con una infidelidad del cantante a su ex Cazzu, madre de su hija.

A pesar de las críticas, Christian Nodal y Ángela Aguilar han optado por soportar los malos comentarios y críticas y seguir presumiendo su amor que, según ellos, habría nacido desde hace años, pero cuya historia se había visto interrumpida por situaciones de la vida.

A pesar de que en redes sociales no dejan de viralizarse teorías perturbadoras, momentos incómodos de la pareja y más, ellos parecen seguir firmes con su relación y ahora, ‘El Forajido’ se atrevió a contar algo más de su amor.

Nodal dice que se enamoró de Ángela Aguilar cuando era menor

El cantante menciona que cuando era pequeño, le gustaba mucho la canción ‘Déjame Vivir’ de Rocío Dúrcal con Juan Gabriel, en la que vemos a una pareja donde ella se pone reacia a tener una relación mientras que él insiste. Esto lo quiso replicar Nodal para ‘Dime Como Quieres’.

Fue cuando conoció a Ángela en la gira Jaripeo sin Fronteras que se enamoró de ella, aunque en su momento, trató de esconder su sentimiento con admiración al talento de la joven.

“Cuando yo conocí a Ángela yo digo ‘wow, tiene un talentazo’. Y yo tenía 18 años pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13″, mencionó. “Yo tenía 18 y ella tenía 13. Ahorita tengo 26 y ella 21. Ahora suena bien, pero antes no”, resaltó.

En ese sentido, resalta: “Lo genuino, de verdad, te lo digo de corazón... yo la miraba y decía, ‘talentazo’... ella toda hermosa, estaba guapísima. Yo siempre me ponía nervioso cuando compartíamos en ruedas de prensa”, recordó.

Pepe Aguilar quiso evitar el romance

Nodal también comentó que en ese entonces, su ahora suegro, Pepe Aguilar, quiso evitar que se diera un romance entre los dos artistas, pues hasta impuso una regla que evitaba que los jóvenes se cruzaran en camerinos.

“Yo no sabía pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, compartió el cantante.

Sobre la canción ‘Dime Como Quieres’, Christian Nodal recordó lo sencillo que fue hacer la canción con Ángela Aguilar: “Yo sentía como que la historia estaba coqueta, chistosa, divertida... esa canción salió en 15 minutos. Le pregunto primero a mi suegro, ya después procedo a hablar con ella y se armó”, recordó.

Entrevista completa de Nodal con Mike Salazar