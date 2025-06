Kunno defiende a Belinda tras supuesta indirecta a Ángela Aguilar | VIDEO

Kunno se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, al mostrar en redes sociales su cercana amistad con Ángela Aguilar pero también mostrar simpatía por Belinda, la ex prometida de Christian Nodal. Esto ha provocado todo tipo de opiniones y críticas contra el influencer.

Desde hace tiempo, Kunno ha sido fuertemente señalado por su amistad con Ángela Aguilar, y que señalan que el tiktoker también ha buscado estar cerca de Belinda e incluso de Cazzu en algun momento, algo que desató el esçandalo y hace que muchos duden de los motivos por los que busca ese vínculo.

Kunno defiende a Belinda

Fue en un reciente encuentro con los medios de comunicación que el creador de contenido fue cuestionado sobre la posibilidad de que la cantante de corridos tumbados haya enviado una indirecta a la esposa de Nodal, el influencer no dudó en defender a la rubia, al decir que debía de tratarse de un accidente:

“Esto está muy fuerte. Yo creo que es alguien del equipo, no creo que sea ella directamente, se le chispoteó. A mí también se me ha chispoteado darle un like a ciertas cosas”, dijo en tono bromista.

También le preguntaron sobre la amistad con Ángela y la polémica que provocó él mismo al publicar un video con la canción ‘Heterocromía’ de Beli, siguiendo la idea de que las artistas se encontrarían contrapunteadas por su vida amorosa.

¡Lo toma con humor! Kunno revela que no hay problemas entre Ángela Aguilar y Belinda, por esa razón realizó el trend viral del nuevo sencillo de Belinda. 👀🙌#VLAFinDeSemana, sábado y domingo, 9:00 a.m.

¡Lo toma con humor! Kunno revela que no hay problemas entre Ángela Aguilar y Belinda, por esa razón realizó el trend viral del nuevo sencillo de Belinda.

“Yo me llevo súper bien con Belinda, estoy feliz de que esté rompiendo récords con su álbum, me encanta el TikTok que subió de Loro Piana, la admiro. También a Ángela, saben que ha sido una persona que me ha apoyado en aspectos de mi vida que no sabía ni yo que necesitaba un apoyo”, aseguró.

Ante esto, Kunno aclaró que no existe una rivalidad entre Belinda y Ángela Aguilar, motivo por el que él no tendría que tomar partido por alguna de las dos mujeres, a pesar de la opinión de muchos de los usuarios en redes sociales que lo critican por eso mismo.

Algunos de los comentarios sobre esta polémica son:

"Mi amiga la menos doble cara“.

“Moría por hacer el trend . Qué bueno que ya te autorizaron bb”.

"Duo con Angela Aguilar“.

“Que gatos son los que se llevan por conveniencia".

“El que es amigo de todos, no es amigo de nadie”.

“Tuviste que hacer el trend de Beliqueen porque el de la Venenito Aguilar no pegó”.