Kunno es golpeado en la cara y comparte la aterradora experiencia: ‘Fue un acto de homofobia’ | VIDEO

Kunno generó preocupación entre sus seguidores de redes sociales, pues después de publicar una serie de fotos disfrutando de una fiesta, el creador de contenido subió una publicación con una impactante foto, a su vez que denunció haber sido víctima de un crimen de odio.

Kunno revela que fue agredido en la calle

A través de su cuenta de Instagram, Kunno subió una foto en la que podemos ver el costado de su frente con sangre e incluso, una herida abierta. “Pues con la historia de que ayer me sucedió algo que jamás pensé que pasaría y mucho menos en mi ciudad...” dijo.

Posteriormente, el influencer explicó que si bien en un inicio no quería hablar del tema en sus cuentas de redes sociales, consideró que por su influencia, era necesario hablar al respecto para generar conciencia.

En ese sentido, explica que se encontraba en Monterrey cuando salió de fiesta con amigos. Pasada la noche, el amigo de Ángela Aguilar había decidido irse por su cuenta, al sentirse bastante cansado y también que ya había llegado a su límite en consumo de alcohol.

En una historia posterior, el creador de contenido compartió más detalles de su herida: “Literal me abrieron la ceja, solo que estaba aún en un estado de shock y no hice absolutamente nada más que procesarlo y dormirme para sentir como que la pesadilla había pasado...”, añadió.

Así fue como golpearon a Kunno en la calle

Cuenta que al salir de la discoteca donde se encontraba, pidió el Uber y lo esperó. “Al momento de salir, noto a tres chicos, no recuerdo si eran cuatro. Pasé por un lado de ellos y traía un maquillaje de cristalitos”, recordó al borde del llanto.

#ÚLTIMAHORA | El influencer Kunno sufre una brutal agresión homofóbica al salir de una fiesta.



Le destrozaron el rostro 💔🏳️‍🌈 pic.twitter.com/rSa6x4qDAI — Javi Oliveira (@javioliveira) April 18, 2025

“Me empezaron a gritar muchas cosas homofóbicas. Obviamente sí me asusté mucho”, explicó. Menciona que si bien al inicio se rio, pues no pensaba que le estaban hablando en serio, las cosas escalaron rápidamente.

Cuenta: “Me empezaron a perseguir, me agarraron y uno de ellos me dio un puñetazo en la cara. Y pues ya, empecé a correr...”, cuenta visiblemente afectado por lo que le pasó, explicando que no está seguro de cómo se liberó y que por la adrenalina, no se dio cuenta de que el golpe lo había hecho sangrar de la cara.

Asegura que al llegar a casa “se acostó en el piso de su baño a llorar” por el aterrador momento que vivió. “Me sentí muy débil”, apuntó, “no podía creer lo que pasó y de lo que pude escapar”, dijo.

“Estamos en pleno 2025 y esto fue acto de homofobia", resaltó Kunno. El creador de contenido señaló que se encuentra bastante sorprendido de que esto siga sucediendo en la actualidad.