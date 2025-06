Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado le contestan a Ángela Aguilar: ‘Ella violentó a Cazzu’

La tensión entre Ángela Aguilar y la prensa del espectáculo aumentó recientemente luego de que la cantante difundiera en redes sociales un video donde lanza indirectas a varios periodistas. El clip, presentado como una creación de sus fans, recopila momentos en los que figuras como Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado, Javier Ceriani y Joanna Vega-Biestro han emitido opiniones mayormente negativas sobre ella.

La grabación concluye con la frase “Se dice GRACIAS”, lo que se interpreta como una insinuación de que estos comunicadores se han beneficiado en audiencia por hablar de su vida personal.

La respuesta de los medios no tardó en llegar. Durante la transmisión del martes del programa matutino Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro arremetió contra la actitud de Ángela Aguilar, acusándola de manipular el discurso de la violencia mediática en su favor cuando ella ha violentado a Cazzu, ex de Christian Nodal.

“Está utilizando la bandera de ‘me están violentando’ cuando en realidad nosotros solo hemos informado sobre situaciones que ella misma ha hecho públicas”, comentó con firmeza la conductora.

La controversia se intensificó cuando Ana María Alvarado señaló que fue Ángela Aguilar quien faltó al respeto a Cazzu, al hacer comentarios inapropiados sobre su relación con Christian Nodal. “Ella también ha hecho declaraciones polémicas, y en dado caso ella violentó a Cazzu al decir que ella consentía la relación entre ellos”, dijo.

Además, contestó a la polémica frase del video: “Gracias, pues sí, porque nos servirá a nosotros pero a ella también. Que su imagen y su comportamiento son polémicos, también. No generado por nosotros, generado por sus acciones. Si no pasara nada, no diríamos nada”.

Vega-Biestro insistió en que los ataques más agresivos contra la joven intérprete no provienen de la prensa formal, sino del público en redes sociales. “La violencia, si así lo quieren decir, viene de redes, de la gente, que ellos opinan, no de nosotros; porque nosotros jamás hemos insultado a Ángela”, subrayó, marcando una clara distinción entre opinión pública y labor periodística.

Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado le contestan a Ángela Aguilar: ‘Su comportamiento es polémico’

Las cuentas oficiales de Sale el Sol reforzaron la postura de su conductora publicando el fragmento de su intervención en redes sociales.

En Instagram, el texto que acompaña el video afirma: “#JoannaVegaBiestro ACLARA que NUNCA han V10L3NT4D0 a #ÁngelaAguilar tras POLÉMICO video de sus FANS”, destacando el esfuerzo del programa por defender su integridad editorial frente a las acusaciones implícitas de Ángela Aguilar.

Este nuevo episodio reaviva la controversia que rodea a la cantante, cuya vida sentimental ha sido objeto de intensa atención mediática desde que se confirmó su relación con Christian Nodal. Aunque ha intentado mantener una postura de privacidad, sus declaraciones y publicaciones han generado reacciones mixtas, tanto de apoyo como de crítica.