Mamá de Gala Montes le contesta a Joanna Vega-Biestro: ‘Igual le pasó a Bisogno’

La situación familiar entre Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, sigue generando polémica. Tras la reciente intervención de Joanna Vega-Biestro en un programa de televisión, Crista Montes no tardó en responder y expresar su molestia.

En una publicación, la señora comparó a Vega-Biestro con Daniel Bisogno, quien también había sido señalado en el pasado por comentarios controversiales hacia su hija, Gala Montes.

Según Crista Montes, Joanna Vega-Biestro fomenta la violencia y no actúa con el respeto debido.

Además, la conductora de televisón, después de ver la foto en la que Crista Montes, madre de Gala Montes, aparece junto al influencer Adrián Marcelo, Joanna expresó en su cuenta de la red social X: “El hambre es canija”.

¿Qué respondió Crista Montes a Joanna Vega-Biestro?

Crista calificó de inapropiado que Vega-Biestro comentara sobre la relación entre madre e hija, subrayando que esta situación se había convertido en un espectáculo mediático.

“Aquí recibiendo muchos mensajitos, pero uno que me llamó la atención fue el de Joanna Vega-Biestro, siempre tan atinada, ‘el hambre es canija. Pues fíjate Joanna que lo mismo digo de ti: el hambre es canija... ¿Qué se siente tragar todos los días haciendo tanto daño, porque lo que yo recibo de ti siempre ha sido lo mismo... ¿Qué se siente de hacer lo mismo todos los días, tanto daño a la comunidad?“, dice la mamá de Gala Montes en el video que subió a Instagram.

Y añadió: “No creas que eres santo de mi devoción, ni de muchos, a muchos les cag*s, ¿Sí has visto? Igual le pasó a (Daniel) Bisogno... y tú comes de eso todos los meses, de eso comes todos los meses y yo no te ando criticando”.

“Para que vean que los medios de comunicación fomentan la violencia contra las mujeres (...). Ya van varias Joanna, ya van varias”, agregó.

Aunque no se ha confirmado la cifra exacta que Adrián Marcelo ofreció a Crista, se rumoró que podría haber sido alrededor de 350 mil pesos.

Sin embargo, este acuerdo no fue bien recibido por muchos, que vieron la reunión como una transacción económica más que una reconciliación genuina.

Su postura clara ha causado revuelo entre los seguidores, quienes ahora se mantienen atentos a los nuevos desarrollos de esta controversia familiar.