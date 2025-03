Laura G explota contra Mara Patricia Castañeda por recordar entrevista donde la ataca Daniel Bisogno

Laura G recientemente expresó su indignación en redes sociales tras ver cómo Mara Patricia Castañeda revivió un video en el que Daniel Bisogno, que falleció hace casi un mes, la criticaba fuertemente.

La conductora contestó a través de su cuenta de Instagram a este ataque. Te contamos qué sucedió.

¿Qué dijo Daniel Bisogno sobre Laura G?

En el video compartido por la periodista Mara Patricia Castañeda en su cuenta de Instagram, que data de 2019, Daniel Bisogno cuestionaba la presencia de Laura G en TV Azteca, diciéndole a Mara: “¿Qué hace Laura G en TV Azteca? ¿Qué méritos tiene como conductora o como periodista como para darle (espacio)?”.

Este comentario generó gran revuelo en las redes. El video fue reavivado por Castañeda semanas después de la muerte de Bisogno, lo que causó más controversia.

Laura G no dudó en defenderse y contestar al ataque.

¿Qué respondió Laura G?

Laura G, visiblemente afectada, respondió a la publicación de Mara Patricia Castañeda, comentando: “Qué tristeza ver como revives un recorte de una declaración que hizo hace tiempo una persona que hoy ya no está entre nosotros”.

En su mensaje, también recordó que cuando trabajaban juntas en Televisa, Mara Patricia solía pedir que evitaran el morbo en sus contenidos, sugiriendo que los tiempos han cambiado y ahora la monetización parece ser la prioridad para la periodista de espectáculos.

“Recuerdo cuando en el equipo de espectáculos nos pedías que no usáramos el morbo en nuestro contenido. Hoy tal parece que los tiempos han cambiado y por encima de la ética está la monetización. Abrazos”, concluyó Laura G.

El comentario de Laura G desapareció rápidamente, pero ella no tardó en compartir una captura de pantalla en sus historias de Instagram, explicando que, aunque usualmente prefiere no involucrarse en conflictos, decidió romper su silencio.

“Trato de nunca meterme en problemas, pero calladita no me veo más bonita”, escribió, añadiendo que había guardado silencio muchas veces cuando la atacaron, pero que en esta ocasión no se quedó callada.

Ésta fue la respuesta de Laura G a Mara Patricia Castañeda. ı Foto: Captura de pantalla IG @lauragii

Varios seguidores de Laura G expresaron su apoyo, criticando a Castañeda por revivir el video a tan poco tiempo de la muerte de Daniel Bisogno.

Algunos comentaron que era de mal gusto compartir ese tipo de contenido, mientras que otros acusaron a la periodista de querer generar polémica innecesaria. Sin embargo, hasta el momento, Mara Patricia Castañeda no ha hecho declaraciones sobre el asunto.