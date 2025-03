Gala Montes reacciona a entrevista de su mamá con Adrián Marcelo ¡La traición!

La actriz Gala Montes ha reaccionado públicamente tras el encuentro de su madre, Crista Montes, con el youtuber Adrián Marcelo, quien ha sido uno de sus mayores detractores.

A través de su cuenta de Instagram, Crista compartió una fotografía donde aparece sonriente junto a Adrián Marcelo, calificándolo de “un caballero”, a pesar de las fuertes críticas que él ha dirigido hacia su hija.

En su mensaje, Crista escribió: “No cabe duda que me llevo una sorpresa. El Sr Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra. Aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. El Sr. es un caballero. Él y su equipo me trataron súper bien... gracias me llevo un gran sabor de boca”.

Crista Montes, mamá de Gala Montes, compartió una historia en Instagram y una publicó una fotografía en su feed donde aparece con Adrián Marcelo. ı Foto: Captura de pantalla IG @sargentomatute

¿Qué dijo Gala Montes sobre la entrevista de su mamá con Adrián Marcelo?

Aunque Gala Montes se encuentra de vacaciones en Europa, no dejó pasar la oportunidad de expresar su sentir sobre la acción de su mamá al ceder a la entrevista de Adrián Marcelo.

En su cuenta de Instagram, compartió una frase de la canción “Ni parientes somos”, la famosa canción de Los Tigres del Norte que dice: “Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará”.

Esto parecía reflejar su tristeza y malestar por la actitud de su madre. Esta reacción se produce en medio de una relación marcada por polémicas, en las que anteriormente Crista acusó a Gala de despedirla injustificadamente, mientras que la actriz la acusó de robarle dinero ganado en televisión.

El encuentro entre Crista y Adrián Marcelo también tiene un trasfondo complicado, ya que Marcelo fue señalado por violencia de género tras ataques verbales hacia Gala durante su participación en La Casa de los Famosos México.

A raíz de esto, Crista denunció al youtuber, aunque se dice que él le ofreció una cantidad considerable de dinero para que accediera a hablar con él.

Fans apoyan a Gala Montes

Ante la situación, las fans de Gala Montes se mostraron solidarios con ella en redes sociales, brindándole apoyo y solidaridad.

Los comentarios de apoyo fueron inmediatos, con muchos seguidores manifestando su apoyo incondicional y dejándole claro que, a pesar de la controversia, siempre estará rodeada de quienes la aprecian.