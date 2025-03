¡Pudo más el dinero! Adrián Marcelo entrevista a la mamá de Gala Montes | FOTO

La mamá de Gala Montes, Crista, aceptó el trato qué le ofreció a Adrián Marcelo a inicios de marzo, cuando aseguró que le daría 350 mil pesos por una entrevista en la que tocarán claramente, temas sobre la ex habitante de La Casa de los Famosos.

La propuesta de Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes se hizo viral rápidamente y se generó la incertidumbre sobre qué tan probable sería que la mujer aceptara esta cantidad por ‘vender’ todo aquello que sabe sobre su hija a uno de sus mayores enemigos en redes sociales.

Hay que recordar que desde La Casa de los Famosos. México 2, hubo una fuerte enemistad entre el comediante y la actriz, donde ella lo acusó de machista y violento contra las mujeres, lo que provocó una ola de comentarios y críticas que cambió por completo el rumbo de reality show.

Por su parte, madre de Gala también ha tenido problemas con su hija, pues poco antes de que ella entrara en el reality el año pasado, surgió una pelea entre ellas dos, donde la madre acusaba a la hija de haberla abandonado a su suerte. A pesar de esto, Crista ha defendido en el pasado a su hija de las polémicas, aunque no se ha podido reparar su relación.

Adrián Marcelo entrevista a la mamá de Gala Montes

A través de las redes sociales. se ha viralizado una imagen en la que podemos ver a Adrián junto con la mamá de Gala. Ellos tienen una conversación en medio de un foro de grabación, con cámaras, luces y escenografía sencilla.

De este modo, se ha confirmado la entrevista entre ambos personajes, lo cual ha desatado sorpresa entre los usuarios de redes sociales, muchos dudaban que la mujer se atreviera a hablar de su hija con el archienemigo de la misma.

La condición de la mamá de Gala para la entrevista con Adrián Marcelo

Recientemente, el hombre había revelado que habían avances para la entrevista: “Ya respondió, pero yo también estoy negociando a través de mi socio con ella, y bueno, hay una serie de requisitos que la señora me puso como condiciones. Estamos negociando, pero puede darse, no está descartado”, explicó.

“Ella es la que tiene algo que a mí me interesa, a los demás no, y bueno, es mucho dinero para la gente, pero acuérdate que yo tengo mucho dinero, entonces para mí no es tanto”, declaró Adrián Marcelo.

Sobre la condición, el famoso reveló: “Fue una de las condiciones, justo no hablar mal de su hija, y bueno, la valoro mucho, y creo que la forma tan profesional en la que me contestó habla de que por eso le fue tan bien a Gala cuando ella era su mánager”, comentó.