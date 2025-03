Adrián Marcelo trató con el crimen organizado: ‘Los peligrosos ven mi contenido’ | VIDEO

El polémico creador de contenido Adrián Marcelo, contó cómo fue un encuentro que tuvo con una cédula del crimen organizado. El ex participante de La Casa de los Famosos explicó a detalle qué sucedió y cómo se sintió en ese momento.

No ha pasado mucho tiempo desde que Adrián Marcelo tuvo su última polémica, cuando habló mal de El Tío Rober y El Cojo Feliz, lo que provocó duras críticas en su contra, incluso por parte de sus seguidores que lo habían defendido en otros momentos.

Adrián Marcelo recupera su cuenta de Instagram y se burla ı Foto: YT @adrianm10

Así fue el encuentro de Adrián Marcelo con el crimen organizado

Durante una entrevista con Roberto Martínez, el integrante del podcast Hermanos de Leche habló sobre la ocasión en la que se encontró con un grupo delictivo. Esto sucedió cuando viajó de noche en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Cuenta que fue interceptado por un auto: “Entrando donde están las letras de Nuevo Laredo, ahí nos esperaba un coche sin placa, se puso al lado de nosotros y me ordena que bajara el vidrio, cuando lo hago se me quedó viendo y el vato me dijo ‘vamos a hacer las cosas bien’, yo le respondí ‘Claro, compadre, tú dime cómo’“, declaró.

“Los peligrosos ven mi contenido, los atraigo de cierta manera, he ido a La Risca y la Coyotera, en ambos me recibieron células, pues delictivas (...) Ese día me confundieron con Adrián Uribe, le dije claro, y hasta boletos le dejé, pero nos escoltó”, recordó el famoso

El famoso también reflexionó sobre la importancia de no apoyar este tipo de vida: “No estoy orgulloso y sé cómo funciona mi país y le saco provecho porque esas personas ven mi contenido (...) Yo le digo a todos esos cabrones que lo traten de hacer bien, a quienes se dediquen a eso les invito a reflexionar, porque ya vivimos en un mundo muy peligroso e injusto”, advirtió.

Finalmente, tanto Roberto Martínez como Adrián Marcelo lanzaron una advertencia sobre estar dentro del mundo criminal: “No saben a qué se meten, aquí no se saca la pistola para presumir, solo para detonarse”.

Adrián Marcelo entrevistó a una célula criminal

Esta no es la primera vez que se sabe sobre un contacto entre el comediante y criminales, ya que en 2024, realizó una entrevistas a supuestos integrantes de un grupo criminal en Monterrey.

“Aquí no estamos robando ni secuestrando, al contrario, a ellos los amarramos porque aquí no se acepta eso, aquí nos dedicamos a la pura venta de droga (...) Los niños y la comunidad son primero, solo cuidamos la plaza para que nadie se meta, si nos respetan, respetamos”, declararon al cómico.

Entrevista completa de Roberto Martínez con Adrián Marcelo