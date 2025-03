Tío Rober y El Cojo Feliz envían brutal mensaje a Adrián Marcelo: ‘Sigues en brote psicótico’ | VIDEO

Adrián Marcelo es una vez más tendencia en redes sociales y de nuevo sucede por fuertes declaraciones y una pelea que se ha desatado entre el influencer regiomontano y los comediantes que conforman ‘La Hora Feliz’, conocidos como El Tío Rober y El Cojo Feliz.

Al parecer, el pleito entre Adrián Marcelo, El Tío Rober y El Cojo Feliz, surgió a partir de que el regiomontano se burló de ellos por ofrecerse a abrir las próximas presentaciones en vivo. Los famosos comediantes no se quedaron callados y dieron su opinión sobre el ex integrante de La Casa de los Famosos México 2.

¿Qué dijo Adrián Marcelo de ‘La Hora Feliz’?

En un episodio de Hermanos de Leche, el famoso creador de contenido aseguró que su programa con La Mole, así como La Cotorrisa, hicieron que gente que no tenía el mismo ‘talento’ decidiera hacer algo similar a ellos.

“Están de la ver** esos espacios. No se escuchan, no se admiran, no se respetan”, expresó el psicólogo. “Saben quiénes son”, agregó y habló de como los comediantes se habían ofrecido a abrir los shows en su cuidad. “Imagínate la pinch* humillación que te piden abrir”, expresó.

La brutal respuesta de ‘La Hora Feliz’

Los comediantes admitieron estar sorprendidos por las recientes declaraciones del creador de contenido. “Nos quedó claro que ya ni sabes a quién insultar para vender boletos”, expresó el Tío Rober, quien además mencionó que el ofrecerse a abrir un show es común entre comediantes.

“Crees que es humillante ofrecerte a abrir un show y eso es porque no creciste con comediantes cabr**. Es un acto de humildad, no de humillación, pero no eres de este gremio y no lo entiendes”, sentenció. “Para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te mandara a la ver** en La Casa de los Famosos”.

Además, le dijo a Marcelo, “eres un sin talento que tiene que presumir cuanto gana para creer que eso es triunfar”. Además, expresó: “Entendemos que sigues en un brote psicótico, que no ha disminuido en un ápice a pesar de que tienes meses fuera del programa que te lo provocó. Ese programa que según tú dominaste, pero todos entendimos que hicieron contigo lo que quisieron. Te destruyó, te moldeó, te exhibió y cuando se dieron cuenta que te había frito el cerebro, te tiró a la basura”, expresó.

Asegura que los ataques realizados por Adrián Marcelo fueron viscerales y sin sentido. Finalizó su mensaje al desear que La Mole le ayude al influencer a explicarle cómo funciona el medio. “Este gremio no te quiere, te utiliza”, expresó.

La contestación de La Hora Feliz generó diversas reacciones en redes sociales, principalmente de quienes se mostraron en contra del integrante de Hermanos de Leche, con comentarios como los siguientes: