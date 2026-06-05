Caro Müller dio detalles sobre su infancia, durante una reciente entrevista para presentar su libro autobiográfico Esta es mi historia, donde revive los episodios de violencia, adicciones y problemas familiares que los marcaron.

En la conversación, la joven argentina aclaró que no busca generar una polémica con su relato, sino más bien visibilizar una historia de supervivencia emocional y una niñez marcada por entornos inestables.

Caro Müller habla de sus abuelos

Como centro de la historia, se encuentran los abuelos Jorge y Mita, quienes asumieron al crianza de la influencer Caro Müller y de su hermano Nahuel. Ambos vivían en la parte trasera de la propiedad en Sarandí, donde trataron de construir un espacio seguro.

Ella asegura que eran personas profundamente buenas, pero que esa misma bondad fue la que les dificultó establecer límites frente a su hija Paola, madre biológica de la entrevistada, lo que generó dinámicas familiares difíciles de sostener.

Con el paso del tiempo, la situación se volvió cada vez más tensa. La convivencia se vio afectada por episodios de violencia que marcaron profundamente la memoria de Caro, quien aún recuerda con claridad la fragilidad emocional de ese hogar.

¿Qué le pasó a la abuela de Carito Müller?

“A los 13 años me enteré de que mi mamá mató a mi abuela”, se sinceró Caro. “Mi abuela me salvó la vida más de una vez. Se interpuso entre la violencia física de mi mamá y yo; recibió tirones de pelo y golpes para protegerme”, recordó.

En la anécdota, explicó que una prima suya que hablaba con ella por videollamada estaba inquieta por contarle algo sobre la familia de ella. Fue ella quien le contó que incluso en las noticias salió qué le pasó a su abuela.

En ese sentido, se enteró de que su abuela fue asesinada y no murió por edad, un golpe que sintió profundamente por la admiración que tenía por la mujer que la ayudó en tantos momentos.

Fue después de unos momentos que buscó por Internet y descubrió que su madre “prendió en fuego a su mamá”. Entonces, leyó sin filtro la información y los detalles de lo que había sucedido, incluyendo que su abuela sufrió quemaduras de tercer grado por días antes de fallecer.

Por otro lado, los abuelos paternos Roberto e Irma fue donde la influencer y su hermano encontraron la calma, pues pudieron alejarse de la situación de violencia.

Carito Muller: "A los 13 años me enteré de que mi mamá mató a mi abuela".😥



"Mi abuela me salvó la vida más de una vez. Se interpuso entre la violencia física de mi mamá y yo; recibió tirones de pelo y golpes para protegerme."💔



Su propia madre prendió fuego a su abuela 💔 pic.twitter.com/g3bUMPhHjD — bad girl (@xcjlsj) June 5, 2026

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