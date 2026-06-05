Golpean a Kenia Os en el AICM y reacciona: ‘Pido respeto a mi silencio y espacio’ | VIDEO

Golpean a Kenia Os en el AICM y reacciona

Kenia Os protagonizó un zafarrancho en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando los medios de comunicación buscaron abordarla para cuestionarla sobre su relación con el cantante Peso Pluma, en medio de rumores de ruptura.

Golpean a Kenia Os en zafarrancho en el AICM

En redes sociales, se han hecho virales los videos en los que vemos la forma en la que la prensa trata de abordar a la intérprete de ‘Año Sabático’ y mientras trata de llegar a la camioneta que la esperaba, comienzan los empujones.

Después de varios segundos, Kenia Os deja ver que se asustó y se lleva una mano al cuello antes de gritar. “Ya [...] No, son ustedes, chicos”, acusa a los medios mientras sube a su camioneta rápidamente y le gritan “¿terminaste o no con Peso Pluma, Kenia?“.

Tras esto, pegan los teléfonos a las ventanas para mostrar a la famosa y un reportero le asegura a la cantante que fue su equipo quien la golpeó por accidente, no la prensa. Ella no da más declaraciones.

Kenia Os se pronuncia tras zafarrancho

Fue a través de su canal de difusión en Instagram que Kenia Os publicó un mensaje en el que habla sobre la situación que vivió en el AICM tras su llegada a la CDMX.

“Estoy muy preocupada por la situación que acabo de vivir”, admitió, “acabo de salir del aeropuerto y el acoso mediático ya llego a otro nivel, recibí múltiples empujones y hasta un golpe en el cuello de parte de la prensa”.

Aseguró que el problema radicó en que la seguridad no llegó a tiempo, pues salió de aduanas obligada por el personal del aeropuerto, lo que la puso en “una posición peligrosa”.

Kenia Os envía mensaje tras fuerte zafarrancho en el aeropuerto con la prensa pic.twitter.com/bXcwnw89si — Vaya Vaya (@vayavayatv) June 5, 2026

Se dirigió directamente a la prensa al decir: “Así como yo entiendo y respeto muchísimo como siempre su trabajo periodístico, les pido respeten mi tiempo, espacio personal e integridad como persona”, solicitó.

“Creo que no vale la pena poner en riesgo la integridad física de ustedes y mía por una nota periodística del mundo den entretenimiento. Vengo llegando de una semana muy productiva pero también muy cansada en España”, agregó.

Finalmente, en lo que parece haber sido un guiño hacia si terminó o no con Peso Pluma, Kenia Os expresó: “Siempre soy la artista que llega y les da la nota, pero en este momento no me siento lista y pido respeto hacia mi silencio y espacio”, finalizó.

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