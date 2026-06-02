Cae techumbre de puente peatonal de la Terminal 1 del AICM; hay una persona herida

Cae techumbre de puente peatonal de la Terminal 1 del AICM.

Un accidente se registró este martes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que la techumbre de un puente peatonal se desprendiera por completo sobre la avenida Capitán Carlos León, afectando una de las principales salidas vehiculares de la Terminal 1.

“Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales se desprendió del mismo”, señaló el AICM en la red social X.

El incidente alcanzó a un vehículo particular que transitaba por la zona, dejando como saldo a una automovilista lesionada.

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“Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada, derivado de citado evento”, agregó.

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Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.



Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada,… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el servicio médico de la terminal aérea se movilizó de inmediato al sitio del percance para brindar los primeros auxilios y atender la emergencia.

Tras el siniestro, las autoridades aeroportuarias informaron que se pondrá en marcha una investigación exhaustiva para determinar las causas del desprendimiento y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, se informó que la aseguradora del complejo se hará cargo de la cobertura total de los daños materiales y personales derivados de este evento.

La circulación en la zona presenta afectaciones, debido a las labores para retirar la estructura colapsada.

A una semana del mundial se cae parte del puente en AICM



De desploma parte de la estructura del puente de AICM sobre un automóvil, hay lesionados @lopezdoriga @c4jimenez #AICM pic.twitter.com/JurL3GEW4y — Xavive- (@javalat) June 3, 2026

La techumbre que se desprendió este martes 02 de junio de 2026 formó parte de las obras que se realizan por el Mundial 2026, que está a 9 días de comenzar en el Estadio Ciudad de México.

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JVR