Olga Sánchez Cordero anuncia que se va a retirar de la política en 2027

La diputada federal Olga Sánchez Cordero anunció formalmente que se retirará de la vida política y pública al finalizar la actual Legislatura en 2027, poniendo fin a una trayectoria de varias décadas en el servicio público mexicano.

La legisladora de Morena informó que, una vez concluido su encargo en la Cámara de Diputados, no buscará ocupar nuevos cargos de elección popular ni asumir responsabilidades dentro del gobierno. En cambio, adelantó que continuará vinculada al ámbito académico y a la enseñanza del Derecho.

La decisión marca el cierre de una carrera que la llevó a ocupar algunos de los puestos más relevantes del país, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

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Olga Sánchez Cordero anuncia su retiro de la política al concluir la Legislatura en 2027 ı Foto: larazondemexico

Olga Sánchez Cordero se enfocará en la academia

Al explicar sus planes para después de 2027, Sánchez Cordero señaló que desea dedicar más tiempo a actividades académicas, una labor que ha mantenido de forma paralela a su participación en la vida pública.

La exfuncionaria ha desarrollado una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y ha participado en la formación de nuevas generaciones de profesionales del Derecho, una actividad que pretende fortalecer una vez que concluya su periodo como diputada federal.

Una trayectoria marcada por cargos de alto nivel

Olga Sánchez Cordero es una de las figuras más reconocidas de la política mexicana contemporánea. Entre 1995 y 2015 se desempeñó como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde participó en resoluciones relacionadas con temas constitucionales, derechos humanos y garantías individuales.

Tras dejar el máximo tribunal del país, se incorporó al proyecto político del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en la primera mujer en encabezar la Secretaría de Gobernación.

Posteriormente ocupó un escaño en el Senado de la República, donde también presidió la Mesa Directiva, antes de integrarse a la Cámara de Diputados como legisladora de Morena.

El fin de una etapa en la vida pública

Con el anuncio de su retiro, Sánchez Cordero pondrá fin a una carrera pública que abarcó más de tres décadas en distintas instituciones del Estado mexicano.

Aunque dejará la actividad política, la diputada aseguró que continuará participando en espacios académicos y jurídicos, desde donde buscará seguir contribuyendo al debate y la formación de especialistas en materia de Derecho.

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MSL