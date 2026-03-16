› ¿El nuevo cargo de Sánchez Cordero?

Después de su evidente desacuerdo con la desechada reforma política-electoral promovida desde el Gobierno federal y del desdén de su voto en favor de la enmienda, al ausentarse de la sesión, la diputada morenista Olga Sánchez Cordero parece tomar relativa distancia de la Cuarta Transformación, nos comentan. Ahora la también exministra de la Corte estaría perfilándose para ser la próxima vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, en fórmula con el exsubsecretario de la Función Pública Eber Betanzos en la presidencia, acompañados además, en una consejería, por Arely Gómez González, procuradora general de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El INAP es una asociación civil enfocada en la formación de servidores públicos, así como al estudio y la difusión de la cultura administrativa en México, por lo que, nos comentan, incluso parecería que la intención de la legisladora sería bajar su perfil y alejarse de los reflectores públicos. Atentos.