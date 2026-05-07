Onda cálida alcanza hasta 45°C: ¿En qué estados hay alerta por altas temperaturas hoy 7 de mayo?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera que la onda de calor continúe al menos en 24 entidades del país, e incluso las altas temperaturas alcanzarán hasta los 45 grados Celsius.

Se espera que para este jueves el ambiente caluroso y extremadamente caluroso se mantenga sobre la República mexicana, con la onda de calor activa en al menos 24 entidades.

Mientras que el frente frío número 49 se extenderá con características de estacionario en el noreste del país, y su interacción con un canal de baja presión ocasinará chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente y sureste del territorio.

Se prevén lluvias de fuertes a intensas en regiones de 13 estados de México ı Foto: SMN Conagua

Estados con alerta por ola de calor 7 de mayo

En el noreste de Guerrero se pronostican temperaturas mayores a 45 grados Celsius, mientras que en otras 12 entidades se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius:

Sur de Sinaloa Norte de Nayarit Centro, sur y suroeste de Jalisco Centro y oeste de Michoacán Norte, centro y este de Oaxac Centro y oeste de Chiapas Morelos Suroeste de Puebla Sur de Veracruz Oeste de Tabasco Norte y costa de Campeche Oeste y suroeste de Yucatán

En Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Colima y Quintana Roo se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

Mientras que en Baja California Sur, el suroeste de Tlaxcala y el norte de la Ciudad de México se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius.

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Para el viernes se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes el noreste de México ocasionados por el frente número 49, así como rachas muy fuertes de viento en dichas regiones y las zonas del centro del país.

El sábado se espera que el sistema frontal número 49 deje de afectar a la República mexicana debido a que tendrá características cálidas en el norte del golfo de México.

También se pronostican chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes ; mientras que una línea seca se establecerá sobre el norte de México y generará rachas fuertes de viento en la Mesa del Norte.

En cuanto el domingo, un canal de baja presión se mantendrá sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, así como en la Mesa Central.

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