Viviendas Bienestar: Infonavit lanza plataforma para constructoras

Recientemente el Infonavit abrió una plataforma digital para que las empresas constuctoras puedan participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar, con la finalidad de alcanzar el objetivo.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) abrió una página para que las constuctoras puedan postularse para la construcción de viviendas en el país como parte del proyecto del Gobierno Federal.

La página web funciona para que se puedan consultar el potencial de construcción que existe en la República mexicana actualmente, con la finalidad de que se puedan construir un total de un millón 200 mil Viviendas Bienestar.

Las Viviendas Bienestar están destinadas para las personas que ganan un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos mensuales, y actualmente se cuenta con un total de 231 mil 454 viviendas en desarrollo a nivel nacional.

Viviendas en desarrollo a nivel nacional de Vivienda para el Bienestar ı Foto: Captura de pantalla

Requisitos para el registro en Viviendas Bienestar del Infonavit

Los requisitos para las empresas constructoras que quieran participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar son los siguientes:

Propuesta inicial de proyecto: Debe contener Datos de ubicación del Predio con dirección completa, número de viviendas y número de cajones de estacionamiento sugeridos, prototipo de vivienda y de edificio sugeridos, y propuesta inicial de sembrado del conjunto habitacional.

Se deberá tomar en cuenta que -para el caso de vivienda plurifamiliar- los proyectos del PVB tiene una densidad promedio de 130 v/ha, por lo que se sugiere evitar propuestas sobre densificadas que generen retrabajos.

Viviendas faltantes a nivel nacional de Vivienda para el Bienestar ı Foto: Captura de pantalla

Escritura completa del predio : Debe estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Pre factibilidades con las que cuenta el proyecto: Agua, energía eléctrica, uso de suelo y riesgos, o manifestación del estatus en el que se encuentran.

Archivo KML o KMZ del predio.

Datos de contacto del representante legal: De la empresa desarrolladora/constructora que propone el predio, así como semblanza curricular de la empresa.

En caso de que el desarrollador/constructor no sea dueño de la tierra, se deberán remitir los datos de contacto y copia de la identificación oficial del propietario de la tierra.

De acuerdo con la plataforma en la que las empresas pueden sumarse a la consrucción de Viviendas para el Bienestar, se tiene un total de 392 mil 039 proyectos que se encuentran en revisión para su posible contratación.

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